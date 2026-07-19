Daniel Pancu anunță un eșec al Rapidului în mercato: „La câți bani a cheltuit Șucu pentru locul 5, orice transfer e un mare cadou”

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Daniel Pancu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi OSK, din etapa 1 a SuperLigii. Noul tehnician al giuleștenilor a vorbit despre obiectivele din noul sezon, dar și despre campania de transferuri care a avut loc la Rapid, formația patronată de Dan Șucu.

Obiectivul lui Daniel Pancu în noul sezon

În conferința de presă premergătoare meciului cu nou-promovata Sepsi OSK, Daniel Pancu a mărturisit că începe să îți cunoască tot mai bine jucătorii. Tehnicianul speră să debuteze pe banca Rapidului cu o victorie, însă nu are emoții legat de noul său mandat la formația din Giulești.

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„Începe un nou campionat. Venim după o perioadă de o lună și puțin de când suntem împreună. Începem să ne cunoaștem destul de bine. Urmează o perioadă cu jocuri oficiale, în care ne vom cunoaște și mai bine. Este un început nou de campionat, avem parte de un adversar periculos, cu mulți jucători buni în componență.

Jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie în campionat. Nu am emoții despre revenirea pe banca Rapidului. Nu am niciun fel de emoție! Am o deosebită plăcere să fiu pe banca Rapidului. Mai avem nevoie de timp cu siguranță, majoritatea jucătorilor sunt de sezonul trecut. La capitolul pierderi se încadrează doar Christensen, care era un jucător de bază. E posibil să conteze lucrul acesta când mă voi decide la echipă, există jucători care se cunosc mai bine. Cei noi sunt jucători de valoare, se prezintă foarte bine, dar mai e nevoie de timp”, a declarat Daniel Pancu.

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Daniel Pancu anunță un eșec al Rapidului în mercato: Rareș Ilie!

În continuare, tehnicianul a transmis că plecarea lui , în condițiile în care norvegianul a avut evoluții apreciate în Giulești. , iar deși și l-ar fi dorit pe Rareș Ilie, fotbalistul nu a putut veni la Rapid în această perioadă de mercato.

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„Christensen era un play-maker foarte bun! Eu cred ca joc colectiv, Rapid a suferit la nivelul atacanților. Cred că aici a avut Rapid o problemă reală, la nivelul atacanților. Eu, dacă mă urmăriți ca și stil și fotbal, primul lucru pe care îl aștept de la atacant nu este golul, am alte lucruri pe care insist. Am doi atacanți, cred că ei corespund la acest lucru. Mai e și un al treilea, Kodor, care e în urmă cu pregătirea, dar s-ar putea să corespundă cel mai bine cerințelor. Dacă eu văd o problemă în atacul Rapidului, că i-am întâlnit de patru ori anul trecut, cei de acolo pierdeau mingile foarte ușor, poate doar Paraschiv mai puțin.

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E foarte greu să îl fi transferat pe Rareș Ilie, am înțeles că ar merge în Israel. La câți bani a cheltuit Rapid pentru obținerea doar locului cinci… Orice transfer îl putem considera ca un mare cadou. Clubul este pe pierderi importante la buget. Moruțan vine după o accidentare, acum s-a antrenat în toate zilele cu noi. Trebuie să fie doar liniștit, își dorește foarte mult, poate asta este și problema lui. Simte o oarecare presiune în plus, se simte dator. Poate se va debloca chiar mâine, de ce nu?”, a mai spus tehnicianul.

Obiectivul lui Daniel Pancu la Rapid

Pe final, Daniel Pancu a mărturisit că nu se teme de nimic în noul mandat de la Rapid. Antrenorul giuleștenilor a ținut să precizeze că publicul va avea un aport important în obținerea rezultatelor și, astfel, și-a ridicat un semn de întrebare: De ce echipa nu a cucerit mai multe puncte pe propriul stadion?!

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„Să vorbim de titlu acum… Mi-ar fi ușor să spun din gură, dar mai degrabă ar trebui să construim ceva în joc. Trebuie să avem o identitate clară, un sistem. Din punctul meu de vedere, așa e. Dacă ne uităm la salarii și la buget, Rapid ar trebui să fie o candidată clară la câștigarea campionatului. Dacă vom putea face acest lucru, ar fi minunat. Ar trebui să vedem cum putem juca un meci european, eram eu jucător când acest club a jucat ultima oară în cupele europene.

Nu mi-e teamă de nimic! Vă spun sincer, cuvântul teamă nu este cel care poate exista la orice jucător. Avem o echipă bună, care are o marjă de creștere importantă! În multe momente, jucătorii Rapidului au părut inhibați de publicul de pe Giulești, deși ar fi trebuit să aibă mai multă încredere. S-au pierdut multe puncte pe Giulești, iar acest lucru mă preocupă.

Eu am tot plecat, m-am tot întors la Rapid. Nu știu în câte perioade am fost la Rapid și câte meciuri am jucat. Mă întorc pentru a doua oară ca antrenor. E o legătură, dar nu simt presiune, e ca o binecuvântare, fiind unul dintre cele mai bune cluburi din România. Responsabilitatea există, simt mai mult, probabil, decât alții o responsabilitate mai mare. Ne vedem mâine seară, sper, învingători”, a conchis Daniel Pancu.