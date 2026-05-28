Daniel Pancu are un mister de rezolvat la Rapid: „Nu pot să îmi dau seama ce se întâmplă”

Daniel Pancu (48 de ani) a participat joi seară la reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Rapid și Steaua, meci demonstrativ jucat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. La finalul evenimentului, noul antrenor al echipei din Giulești a vorbit din nou despre această aventură pe care se pregătește să o înceapă în scurt timp.

Care este principala temă pe care o are în prezent Daniel Pancu la Rapid

Astfel, fostul atacant a transmis că încă nu reușește să înțeleagă cum cei de la Rapid joacă foarte bine de obicei în sezonul regulat din SuperLiga, pentru ca apoi să urmeze o cădere aparent inexplicabilă în play-off, chestiune care s-a tot întâmplat în ultimii ani. Așadar, Pancu a explicat cu această ocazie că urmează ca în viitorul imediat să depună anumite eforturi, alături de noii săi colaboratori bineînțeles, pentru a încerca să deslușească acest mister, în mod evident cu scopul ca acest fenomen să nu se mai petreacă pe viitor.

„Rapid este un club care are tot ce îi trebuie pentru a face performanță. Are și bază sportivă. Sper să reușim ceva mai bun decât s-a reușit în sezoanele astea. Chiar nu există nicio comparație între terenurile de antrenament care erau când jucam eu, stadionul pe care jucam, valoarea jucătorilor. E un stadion nou, bază nouă, stabilitate. Ai tot ce îți trebuie pentru a te bate de la egal la egal cu celelalte echipe.

Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în play-off, cu siguranță, pentru că sezoanele regulate le duc foarte bine. După care în play-off… Acolo trebuie găsită explicația și sunt oameni care au fost în club în acești ani. Cu siguranță, cât de cât, o idee îmi voi face și eu, pentru că nu știu, nu pot să explic niciodată de la distanță”, a spus după ce a jucat în

Cel mai mare regret al lui Daniel Pancu după parcursul Rapidului din Cupa UEFA din 2006

De asemenea, cu aceeași ocazie, noul antrenor al echipei din Giulești a vorbit cu amărăciune și despre faptul că nu a avut drept de joc în acea dublă din sferturile de finală ale Cupei UEFA, din 2006:„Efortul a fost mare. Revederea a fost mai mult decât plăcută. O plăcere să îmi văd foștii colegi și foștii coechipieri. Ne-am apărat foarte bine. Nu am pus probleme, în a doua repriză am avut un corner. Au mulți jucători care arată ca în perioada în care jucau fotbal. Foarte greu am trăit acum 20 de ani, cel mai greu moment. Dezamăgire foarte mare că nu am avut drept de joc în dubla asta”.

