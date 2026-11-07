Sport

Daniel Pancu, atac la conducerea Rapidului după 1-1 cu Farul: „Jucătorii sunt ultimii vinovați! Nu înțeleg de ce se vorbește de titlu!”

Flaviu Popa
07.11.2026 | 20:04
Daniel Pancu atac la conducerea Rapidului dupa 11 cu Farul Jucatorii sunt ultimii vinovati Nu inteleg de ce se vorbeste de titlu
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Daniel Pancu, extrem de nemulțumit după meciul cu Farul
Daniel Pancu a fost extrem de nemulțumit după Farul - Rapid 1-1. Antrenorul i-a „înțepat” pe conducătorii Rapidului și le-a transmis că echipa nu are cum să se bată la titlu în acest sezon.
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Rapid a remizat în deplasare la Farul, scor 1-1. Daniel Pancu este furios pe situația din jurul echipei și nu s-a ferit să-i critice pe conducători pentru că pun presiune inutilă pe echipă. Motivul principal? Se vorbește foarte mult prin birouri și la TV despre Rapid campioană, cu toate că echipa nu poate mai mult de locurile 4-6.

Daniel Pancu a atacat conducerea Rapidului pentru că pune presiune inutilă pe echipă

Astfel, Pancu le cere șefilor din Giulești să se uite peste contract și să își aducă aminte că obiectivul oficial e să califice echipa în play-off. „Punct într-o deplasare foarte grea, e echitabil. E o echipă care marchează foarte multe goluri pe teren propriu. Sunt lucruri care mă depășesc, vin foarte mult din trecut. Jucătorii sunt ultimii vinovați. Nu poți să ai jocul sub control în atâtea situații și, azi, dacă primeam al doilea gol, tot patru primeam. Nu e prima dată. Sunt lucruri clare de mentalitate. Jucătorii nu pot, din moment ce, de trei ani de zile, când ajung la meciuri importante, clachează. Nu pot câștiga meciurile importante, se sperie.

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Tot ce a fost înainte nu e întâmplător. Locurile alea 5-6, cu serii de meciuri pierdute. E clar că avem o problemă, și o problemă mare de tot. Când suntem în deplasare, pierdem dueluri, echilibrul, multe dintre formele noastre de organizare. Suferim cu toții. Sau poate sunt eu, văd altfel lucrurile. Poate sunt obișnuit cu un Rapid care să domine oriunde joacă.

Sigur că suntem la mijlocul unui proces, dar, din punctul de vedere al modului în care intrăm în repriza a doua când suntem în avantaj, sunt lucruri care vin din trecut, nu de anul ăsta”, și-a început Pancu discursul.

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Daniel Pancu crede că Rapidul are valoare de locurile 5-6. Nici vorbă de titlu

Evident afectat de remiza de la Farul, Daniel Pancu crede că echipa sa are în continuare o problemă de mentalitate și a lăsat să se înțeleagă că e greu de crezut că echipa din Giulești poate să termine în primele locuri în campionat.

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„Jucătorii nu pot, la Rapid, să-l depășească. Am venit cu obiectivul contractual să jucăm în play-off. Între timp, văd că lumea vorbește de campioană, de Rapid în primele trei. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară.

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Și FCSB ne-a călcat în picioare în a doua repriză, și azi, fără să iau din meritele Farului. Marcajul ăsta om la om te consumă. Am știut mereu că un gol nu e suficient la Constanța, în deplasare. Nu știu, am primit un gol la o fază care nu anunța nimic.

La ce jucători avem pe bancă, ar trebui să fie un mare avantaj. Sunt lucruri care mă depășesc. În anumite momente, nu mă recunosc. Pleacă de la pierderea duelurilor. Fotbalul începe și se termină cu duelurile unu la unu.

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Sunt lucruri care țin de atmosferă. Latif e un copil venit de la Genoa, nu știe ce înseamnă Rapidul, suporterii Rapidului. Ce timp la Rapid, dacă lumea vorbește de campioană după trei luni? Nu ai cum să emiți pretenții să vorbim de campioni. Așa, locul 5-6 poate să-l ia și cu tine antrenor (n.r. cu jurnalistul care lua interviul), asta e valoarea lor. Au jucători de foarte mare valoare”, a răbufnit Pancu la finalul meciului cu Farul.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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