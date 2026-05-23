„M-a sunat domnul rahat!” Daniel Pancu, atac suburban, cum nu s-a mai pomenit în fotbalul românesc, la adresa patronului Neluțu Varga. Antrenorul confirmă detaliile negocierilor cu Rapid

Daniel Pancu este ca și plecat de la CFR Cluj. Deși a avut un parcurs foarte bun, Pancone a declarat, după 1-1 cu FC Argeș, faptul că își dorește să plece de la echipă. Ulterior, . Pancu nu a rămas indiferent și i-a oferit un răspuns dur patronului.

Pancu nu vrea să continue la CFR Cluj

Daniel Pancu a mărturisit că ruptura de CFR Cluj este iremediabilă. Antrenorul a recunoscut faptul că a purtat mai multe discuții cu Rapid, lucru anunțat în exclusivitate de FANATIK, iar, în zilele următoare, probabil că se va ajunge la o înțelegere. , proiectul din Giulești atrăgându-l în mod deosebit.

„Chiar dacă nu semnez cu nicio echipă, eu la CFR nu mă mai întorc! Am acea clauză pe care o pot compensa cu prima pentru cupele europene. Noi puteam să o facem civilizat, nu să se arunce cu rahat. Trebuia să mă sune, sunt cel mai bun antrenor ca medie de puncte în 2026. Eu am avut un parcurs de campion! Eu am spus doar adevărul! Cum am dat vina pe club, când am dorit să se mai facă trei transferuri ca să se lupte la titlu echipa. Doi jucători mi-au spus că e din epoca de piatră ce se întâmplă la club, doi jucători străini.

Am avut niște discuții, trebuie să se mai întâmple niște lucruri. Probabil că vom ajunge la o înțelegere. Eu voi plăti clauza, nu știu cum se întâmplă… În toată cariera mea am lăsat de la mine ca să ajung la Rapid. Eu, ca jucător ca antrenor, am fost doar în pierdere când am fost la Rapid. Acum sunt condiții la club. Am antrenat Rapidul prin niște gropi, în Regie, acum am impresia că ajung la Real Madrid, din punct de vedere al infrastructurii. Acesta este lucrul care m-a atras cel mai mult”, a declarat Daniel Pancu, conform .

Pancu, derapaj șocant la adresa lui Neluțu Varga

În continuare, Daniel Pancu s-a arătat foarte deranjat de cele spuse de Neluțu Varga și a avut un derapaj incredibil în miez de noapte. Mai mult decât atât, l-a numit pe patronul ardelenilor drept „domnul rahat”, în contextul în care Varga nu l-a menajat pe antrenor. Pancu e optimist că va putea duce Rapid, după mulți ani, din nou în cupele europene.

„Se anulează bonusul pentru cupele europene. CFR obține mulți bani, având diferențe între locul 3 și locul 4. În play-out ar fi avut jucătorii altă cotă. E un câștig foarte bun pentru club, iar acum cei de acolo aruncă cu rahat în mine. Eu nu am fost de acord să intre jucători, dar să vă spună cel care aruncă cu rahat, că asta nu le spune. Domnul rahat m-a sunat pe mine! Dacă arunci cu rahat în mine, cum să fii civilizat? Eu trăiesc cu jucătorii acolo. Cea mai importantă relație e cu jucătorii pentru un antrenor.

Obiectivul este play-off-ul la Rapid. Obiectivul meu e mai sus decât play-off-ul! Ar trebui măcar cupele europene. E păcat că nu s-a reușit până acum. Mai sunt niște condiții de îndeplinit, săptămâna viitoare voi încheia cu CFR. E păcat că se termină așa, aici vorbesc în numele suporterilor. Eu am jucat o viață la Rapid, ce risc să fie? Sunt obișnuit cu această atmosferă! De ce să fie risc? E o echipă care tot încearcă de patru ani de zile să obțină ceva. De ce să nu se obțină cu mine?

Nu am mințit pe nimeni în viața mea, nu e nicio minciună nicăieri! Vreau să merg într-un loc unde sunt mai apreciat, unde am condiții mai bune. Am vorbit azi cu Marian Copilu, îmi pare rău că nu colaborăm. Am rămas plăcut surprins, știe fotbal mult de tot! E un om foarte pregătit, știe foarte bine valoarea jucătorilor”, a mai spus Pancu.