Daniel Pancu a lansat un atac dur la adresa conducerii lui Poli Iași, la scurt timp după ce a fost demis de pe banca tehnică a moldovenilor, considerând că lucrurile au scăpat de sub control, acuzând direct comportamentul acestora.

Demiterea lui Pancu de la cârma echipei nu a reușit să provoace un șoc pozitiv în cadrul echipei, Poli Iași pierzând meciul cu U Craiova la scor de neprezentare, 3-0.

Antrenorul a mai dezvăluit și că nu este tentat în acest moment să preia altă echipă, situația în general fiind una delicată pentru toți antrenorii din campionatul intern.

Daniel Pancu atacă dur conducerea lui Poli Iași: „Nu au caracter! Lucrurile au scăpat de sub control”

Daniel Pancu a lansat acuze dure la adresa conducătorilor de la Poli Iași, afirmând și că aceștia s-au grăbit în momentul în care au luat decizia să îl demită: “Lucrurile sunt scăpate de sub control la Iași, au rămas doar cu Adi Kerezsy în momentul ăsta. Și la ultimele meciuri doar eu am fost pe bancă din cauza îmbolnăvirilor. M-a surprins numirea lui Andrei Cristea, pentru că am vorbit cu el și mi-a spus că nu ar fi vrut să fie antrenor acum, dar probabil au fost anumite conjuncturi, el știe mai bine.

La ce condiții erau la Iași în vară, nu știu ce alt antrenor se înhăma la un astfel de drum. Eu am venit cu sufletul deschis. Pentru retur, am fost încrezător în lot, transferurile nu sunt deloc rele, mult peste jucătorii care au plecat. Eu cred că s-au grăbit cu demiterea mea și să nu regrete decizia. E ultima oară când vorbesc cu ei sau despre ei, pentru că sunt fără caracter”, a declarat Daniel Pancu la Digisport.

Fostul antrenor al Politehnicii a dezvăluit și un detaliu care ține de domeniul fair-play-ului și pe care ieșenii nu l-au respectat: “Conducerea a insistat să vorbesc eu cu șefii Craiovei să nu depună ceritificat medico-legal la Mihalache cu Koljic. Săptămâna trecută, când am plecat, am avut o singură rugăminte la ei. Mihalache nu joacă cu Craiova, pentru că asta promisesem oamenilor de acolo și eu îmi respect promisiunile. Azi, Mihalache a fost titular din primul minut, nu se face așa ceva”, a mai adăugat Daniel Pancu.

Daniel Pancu dezvăluie că a fost sunat de cei de la Craiova: „M-au tras la răspundere că a jucat Mihalache”

„M-au sunat cei de la Craiova, săracii, și m-au tras la răspundere pentru că a jucat Mihalache, nu e vorba de Cristea sau de mine, ci de conducere. S-au grăbit să mă dea afară, dar nu era momentul. Am avut și multă neșansă. Să dai afară antrenorul când echipa e lovită de COVID, dintr-o echipă cu Chindia cu un singur absent, la trei meciuri loviți din toate părțile de COVID și accidentări. Eu cred că Andrei Cristea va mai juca, dacă mă întrebați pe mine. M-am supărat și pe declarațiile primarului pentru că i-a atacat pe jucători, dar asta e, până la urmă el e ca un fel de patron la echipă”, a dezvăluit Daniel Pancu pentru sursa citată.

Fostul antrenor de la Poli Iași scoate din calcul să o preia pe Craiova, având în vedere o perioadă mai lungă de acomodare la următoarea echipă pe care o va antrena: “Craiova nu putea să piardă o șansă mare să aibă o victorie după atâtea meciuri în care nu gustaseră din sentimentul victoriei. Și-au regăsit pofta de fotbal în fața unui Poli Iași care era în genunchi, poate era declicul de care avea nevoie Craiova. Nu se pune problema să merg la Craiova. Antrenorii trăiesc vremuri grele acum în pandemie, voi vedea, dar aș prefera o perioadă de șase săptămâni în vară și un lot definitivat, dar e greu să găsești așa ceva”.