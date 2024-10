„De mult nu am mai văzut așa ceva”. Daniel Pancu, secretul victoriei din Muntenegru: „Mă gândeam deja la Elveția”

Selecționerul „tricolorilor mici” și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat și a recunoscut că în ultimele minute ale partidei se gândea deja cum să abordeze meciul decisiv cu Elveția.

Daniel Pancu, bucuros după Muntenegru U21 – România U21

Daniel Pancu a fost bucuros după victoria clară a , lăudându-și jucătorii: „Cu siguranță mesajele au prins. Orice s-ar întâmpla, la fotbal e imprevizibil. Dar când jucătorii se implică din toate punctele de vedere, nu ai cum să nu câștigi.

Avem o valoare în plus în față. Avem atât de mulți jucători de calitate în față, de mult nu am mai văzut așa ceva. Am schimbat, i-am adus pe toți în față și a fost foarte bine.

Deja în ultimele minute mă gândeam mai mult la meciul cu Elveția, meci care îmi dă mari bătăi de cap. Trebuie să mă gândesc până marți cine să fie titular și cine să intre pe parcurs, să facă diferența”.

„Am la dispoziție jucători de mare calitate!”

„Totul se demonstrează pe teren, sunt tineri, dar trebuie să fie mai puțină inconstanță și mai multă calitate. Eu cu toți fotbaliștii am o relație specială, chiar și cu Tavi Popescu.

Eu sper să dea Louis Munteanu tot trei goluri și la următoarele meciuri. La toți încerc să le transmit că și eu am fost un jucător de mare calitate la vârsta lor, capricios și cu cât am reușit să rezolv mai multe probleme, am ajuns la un nivel înalt și la echipa națională mare.

Eu mă gândesc la meciul cu Elveția de duminica trecută. Nu mă așteptam să fie ușor cu Muntenegru, dar noi am arătat foarte bine. Mă gândesc la mai multe lucruri împotriva Elveției, nu putem să jucăm la egal, pentru că atacă foarte bine elvețienii”, , la TV .

„Mă gândesc chiar să schimb sistemul. Eu sper să vină în număr cât mai mare suporterii bucureșteni și nu numai, să vină alături de noi și fanii Rapidului, pentru că avem nevoie de toți suporterii.

Cea mai meritorie persoană din delegația noastră este Belo, care a venit și el alături de noi. Să vină toată lumea alături de noi, e cel mai important meci pentru noi, după EURO. Sper să bată una dintre Elveția sau Finlanda.

Nu e bun egalul, pentru că dacă bate Finlanda pe Muntenegru, trece Finlanda peste noi. Noi am pierdut la două goluri împotriva Finlandei, dacă am fi pierdut la un gol, stăteam mai liniștit. La egal, stăm peste Elveția, dar eu sunt sigur 99% că Finlanda va bate pe Muntenegru”, a mai spus Daniel Pancu.