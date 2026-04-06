Daniel Pancu, concluzie amară după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: „E clar că sunt mai buni. Nu putem avea pretenții!”

CFR Cluj s-a văzut învinsă de Universitatea Craiova în runda cu numărul 3 din play-off-ul SuperLigii României. Echipa lui Daniel Pancu a practicat un joc modest în Bănie, iar șansele la titlu s-au diminuat considerabil. „Feroviarii” sunt acum la șase puncte în spatele primului loc. La finalul jocului, Daniel Pancu a tras o serie de concluzii interesante.

Înfrângere clară pentru CFR în Bănie. Universitatea Craiova a surclasat echipa lui Daniel Pancu

În prima repriză, ardelenii au protejat rezultatul de 0-0 și au avut două ocazii destul de bune, însă ritmul a fost impus de echipa gazdă. Jucătorii lui Daniel Pancu nu au reușit să străpungă linia defensivă a oltenilor.

Anzor a deschis scorul cu un șut superb din afara careului, prin care l-a învins pe Mihai Popa. Câteva minute mai târziu, oltenii au dublat diferența de pe tabelă. Assad a trimis mingea în plasa porții, însă atacantul din Palestina a ieșit accidentat imediat după reușită.

Primele concluzii ale lui Daniel Pancu după U. Craiova – CFR Cluj 2-0

Daniel Pancu a încercat să găsească explicații pentru înfrângerea suferită de echipa sa. Antrenorul celor de la CFR Cluj este de părere că elevii săi trebuiau să arate mult mai mult pe teren pentru a spera la un rezultat pozitiv. Tehnicianul formației din Gruia consideră că lupta la titlu nu este încheiată, întrucât mai sunt destule etape de jucat.

„Ne-am pierdut reperele. Am făcut multe greșeli, le-am dat spații. A venit și al doilea gol și asta a fost istoria. Prima repriză a fost echilibrată. Am avut șansele noastre, una, două foarte mari, dar și ele venite în urma unor interpretări corecte a ceea ce am pregătit în această săptămână. Prea puțin, pentru că am venit cu speranțe mari, cu gânduri mari. E al treilea joc, au fost două la egalitate, dar unul pierdut în prelungiri. Azi am pierdut din nou, e clar că Universitatea Craiova e o echipă mai bună decât noi.

Am dat un singur șut pe poartă. Adversarul e unul puternic. Sunt foarte agresivi, sunt puternici când au jocul în față, recuperează. Au jucători de viteză, te pun în dificultate tot timpul. Așa pregătisem jocul, din păcate, anumite faze le-am tratat cu superficialitate. Unii jucători, poate din orgoliu, din mândrie, dar fără a fi responsabili, mă refer la mingile pierdute la mijlocul terenului, în zona neutră. Am venit a treia oară aici, i-am pus în valoare pe calitățile lor. E clar că sunt mai buni decât noi. Nu putem să facem nimic.

(n.r. schimbare Matei Ilie – Huja) Cartonașul galben, încă o alunecare ar fi fost penalty și roșu. La Keita mai aveam dubii, se pregătise și Djokovic să intre. Nu au cum să aducă cei de pe bancă un plus, nu am ce să le cer, pentru că au minute puține, sunt lipsiți de tonus. Când intră împotriva unui astfel de adversar puternic la duelurile defensive, cu jucători rapizi și agresivi, chiar nu pot să am pretenții. Mă bucur pentru revenirea lui Kamara după o pauză lungă. E un jucător de calitate. Sperăm să fie bine cât mai repede, pentru că ne lipsește o rezervă sau un jucător care să te ajute când intră în teren.

(n.r. cartonaș galben?) A fost o intrare cu talpa a lui Romanchuk asupra lui Biliboc. Nu s-a dat fault nici măcar, eram la trei metri, am văzut, dar nu de asta am pierdut meciul. Când m-am calmat s-a calmat și echipa. Asta e. Cu U Cluj am fost bolnav, a fost bolnavă și echipa. Nu pot să fiu mereu cu energia aceea, cu tensiunea aceea, pentru că vă faceți o impresie greșită despre mine. Va fi foarte greu, nu iese nimeni deocamdată din lupta la titlu. Mai sunt 21 de puncte puse în joc, doar că eu mă uit la fotbal. Pe fotbal, Craiova e mai bună cam în trei din trei meciuri, toate jucate aici. Ne-au bătut și în campionat, în sezonul regular, și la Cluj”, a precizat Pancu la

Antrenorul a spus și câteva cuvinte despre situația lui Mircea Lucescu, tehnicianul român care se află în aceste momente în stare critică, la Terapie Intensivă: „Doar Dumnezeu și Fecioara Maria să-i dea forță. E un moment trist, sunt trist de câteva zile. Sperăm să mai rămână printre noi”, a mai spus Pancu.