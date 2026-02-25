Daniel Pancu, concluzie dură după Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Suntem departe rău de tot!”

ADVERTISEMENT

Bodø/Glimt este surpriza acestui sezon de UEFA Champions League. Micuța echipă din nordul Norvegiei tocmai s-a calificat în optimile de finală ale UEFA Champions League, după o victorie în dublă manșă în fața Interului lui Cristi Chivu. Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj și fostul selecționer al naționalei României U21, a tras niște concluzii triste pentru fotbalul românesc.

Nordicii au făcut surpriza. Inter, out din Champions League după 2-5 la general cu Bodø/Glimt

Nordicii au câștigat manșa tur a barajului cu Inter, scor 3-1, pe teren propriu, iar mai toată lumea se aștepta să îi vadă pe cei de la Bodø/Glimt practicând un joc de așteptare pentru a conserva rezultatul. Acest lucru nu s-a întâmplat însă. Formația din Norvegia a făcut un nou joc excelent și s-a impus cu 2-1.

Interul lui Cristi Chivu, deși a forțat non-stop în atac, a părut neputincioasă 2-5 la general, în play-off-ul Champions League, împotriva unei echipe care, în acest sezon, nici măcar nu a câștigat titlul în campionatul Norvegiei.

Concluzia trasă de Daniel Pancu după ce Bodo a eliminat-o pe Inter din Champions League

Daniel Pancu are însă o altă părere. a postat, a doua zi după meciul de pe San Siro, un scurt mesaj pe contul său de Instagram. Acesta a vorbit despre fotbalul total pe care îl practică de câțiva ani încoace echipele din nordul Europei. Fostul selecționer al naționalei U21 a României este de părere că țara noastră mai are mult de lucru până să ajungă acolo.

„După jocurile cu echipele naționale nordice (Finlanda U21, Norvegia U20), am declarat tot timpul că am impresia că adversarii noștri nu se uită niciodată la tabela de marcaj. Nu sunt interesați de scor, aleargă și joacă cu aceeași intensitate de când fluieră arbitrul începutul jocului până la finalul lui! P.S.: Suntem departe rău de tot”, a scris Daniel Pancu pe Instagram.

CFR a trăit pe pielea ei forța echipelor din nordul Europei

În vară, CFR Cluj a fost eliminată din cupele europene tot de o echipă din nord. Vicecampioana României a pierdut categoric dubla cu suedezii de la Häcken, scor 3-7 la general. După acel joc, Dan Petrescu a ales să își dea demisia.