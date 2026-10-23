Daniel Pancu, conferință de presă înainte de FCSB – Rapid: „Știu ce vor să joace! Nu cred că Reghecampf poate să își schimbe stilul”

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Totaă suflarea alb-vișinie este pregătită pentru derby-ul FCSB – Rapid, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. Cu o zi înaintea duelului de pe Arena Națională, Daniel Pancu (49 de ani) a susținut o conferință de presă. FANATIK vă prezintă, în format LIVE TEXT, cele mai importante declarații ale tehnicianului din Giulești.

Rapid va avea parte de o susținere masivă din partea fanilor, chiar dacă va aborda derby-ul din postura de echipă oaspete. Aproximativ 8000 de fani rapidiști vor fi pe Arena Națională la duelul cu FCSB.

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„Mereu mi-am dorit să mă ridic la nivelul așteptărilor suporterilor. Pentru că despre ei e vorba. Mâine, cei mai importanți sunt suporterii. Pe ei vrem să îi facem fericiți. Mergem doar la victorie. Am amintiri frumoase. Am marcat goluri importante cu ei. Sper ca mâine oricare dintre jucători să neaducă motive de bucurie”, a transmis Pancu.

„La proces suntem avantajați. La noi antrenorul a venit în iunie, la ei acum o lună. Aici suntem avantajați. Știu ce vor să joace. E posibil să avem parte de niște spații pe care le-am avut și la Cluj și sper să profităm de ele. Nu cred că Reghe sau FCSB își pot schimba stilul. Toți din atac, toți de la mijloc, inclusiv fundașii centrali la fazele fixe”, a mai spus antrenorul Rapidului.

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Întrebat despre absența lui Denis Drăguș din echipa FCSB-ului, Daniel Pancu a răspuns franc la conferința de presă. „Nu cred va juca. Dacă ar fi jucat era un câștig pentru ei și o problemă în plus pentru noi”.

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Rapid caută să spargă gheața împotriva FCSB-ului. Roș-albaștrii nu au mai pierdut cu rivala din Giulești de aproape doi ani și jumătate. Rapid a învins-o pe FCSB ultima dată în primvara lui 2024, în ultima etapă din play-off, când FCSB era matematic campioană.

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„Nu e nevoie de speechuri. Înțelege toată lumea importanța. E cel mai important meci pentru Rapid. Așa a fost și așa va fi mult timp de acum înainte. Nu cred că e nevoie de vreun speech. Simțim cu toții importața. Indiferent de moment, de situația în clasament, rămâne un joc important, pe care și noi și ei ne dorim să îl câștigăm.

(n.r. – Rapid favorită?) Mâine sau poimâine se fac 30 de ani de când am venit la Rapid și cred că jumătate i-am petrecut aici. Nu am auzit nici când erau Mircea Lucescu, Lupu și Sabău aici, cât am auzit în săptămâna asta că Rapid, ca oaspete, e favorită la FCSB/Steaua acasă. Nu știu de unde percepția asta. Poate nu văd eu anumite lucruri, dar am auzit multă lume, inclusiv fost jucători sau antrenori de la Steaua sau Rapid, care crede că Rapid pornește cu prima șansă. Wow! Asta chiar e o știre wow! Rapid să joace la Steaua acasă și să fie favorită. E o prostie. Nu e nimeni favorită.

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Au fost multe exemple, chiar de partea Rapidului. Am trăit și eu câteva, în care ei porneau favoriți clar pe hârtie, iar Rapid se impunea. Așa că nu se poate vorbi de o favorită. Iar când lumea se așteaptă la spectacol și la goluri, au fost multe meciuri care s-au terminat 0-0, pentru că sunt meciuri foarte intense, se joacă cu încrâncenare și toată lumea se bate pentru a câștiga balonul. Eu când mă uit la FCSB văd jucători puternici, rapizi, jucători cu experiență internațională foarte mare, pe care noi nu o avem aici.

Mi-ar fi convenit să nu câștige la Voluntari, au câștigat târziu, dar nu mai contează. Atmosfera e schimbată, antrenor nou, așa că mă aștept la o replică foarte, foarte puternică din partea lor”, a declarat Daniel Pancu.

Primul care a venit la conferința de presă a fost căpitanul Rapidului, Lars Kramer. Olandezul nu crede că echipa sa pornește cu prima șansă, chiar dacă alb-vișiniii au un avans de 9 puncte în clasament față de rivali.

„Dacă te uiți la clasament, da, poate că suntem favoriți. Dar este un derby. FCSB este, probabil, cel mai mare club din România, dacă ne uităm la numărul de trofee. Dar este un derby și orice se poate întâmpla. Nu cred că există o favorită. Derby-urile sunt despre luptă, despre fani și despre cine face mai puține greșeli. Noi suntem într-o formă bună și începem acest meci cu mare încredere”, a declarat Lars Kramer, căpitanul Rapidului.

Lars Kramer se bucură că nu va juca împotriva lui Denis Drăguș. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . „Nu știam că nu joacă. Mulțumesc. E un jucător foarte bun. Am văzut ce carieră a avut. E un jucător foarte bun, iar dacă un jucător din echipa adversară nu joacă, e de mine pentru noi”, a mai spus stoperul batav.

Daniel Pancu, conferință de presă înainte de FCSB – Rapid

FCSB – Rapid e derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga României la duelul care va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit la TV în direct pe Digi Sport 1 și pe Prima Sport 1, dar și LIVE TEXT pe site-ul

Cu o zi înaintea marelui meci, Daniel Pancu va apărea în fața jurnaliștilor pentru a prefața duelul cu formația pregătită de Laurențiu Reghecampf. Antrenorul Rapidului este așteptat să vorbească despre situația lotului, absențele din echipă, dar și despre modul în care giuleștenii vor aborda confruntarea de pe Arena Națională.

Din punct de vedere al clasamentului și al formei de moment, Chiar dacă vor juca din postura de oaspeți, rapidiștii încep etapa a 13-a de pe locul 2, cu 27 de puncte, la două lungimi de liderul Dinamo. În plus, formația pregătită de Daniel Pancu are o serie de 6 victorii consecutive în campionat.

Cătălin Vulturar, OUT pentru derby-ul cu FCSB

Una dintre problemele cu care se confruntă tehnicianul este absența lui Cătălin Vulturar. Căpitanul naționalei de tineret s-a accidentat în Cipru U21 – România U21 0-3. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că deși Daniel Pancu a sperat până în ultimul moment că îl va putea avea la dispoziție.

Până la accidentarea suferită la echipa națională de tineret, Cătălin Vulturar bifase toate primele zece partide ale Rapidului în actualul sezon al SuperLigii, devenind o piesă de bază în primul „11”. Cel mai probabil, în locul lui Vulturar, Daniel Pancu va miza în continuare pe tânărul fotbalist împrumutat de la Genoa, Chec Bebel Doumbia (18 ani).