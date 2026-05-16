Daniel Pancu a confirmat negocierile după ce a dus CFR Cluj în Europa: „Nu doar Rapid mă vrea!” Ce spune despre viitorul său

Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul său după Dinamo - CFR Cluj 0-0. Antrenorul din Gruia a recunoscut că este dorit de mai multe echipe și a anunțat că urmează să ia o decizie crucială.
Alex Bodnariu
16.05.2026 | 23:31
Daniel Pancu, anunț despre viitorul său după meciul cu Dinamo. Pleacă sau nu de al CFR Cluj. Foto: Bogdan Buda, FANATIK
Dinamo și CFR Cluj au terminat la egalitate în penultima etapă din play-off-ul Superligii României. Scorul final al partidei disputate pe Arcul de Triumf a fost 0-0, iar la final Daniel Pancu, antrenorul grupării ardelene, a analizat jocul echipei sale.

Remiză albă între Dinamo și CFR Cluj

Spectacolul a lipsit sâmbătă seara la meciul dintre Dinamo și CFR Cluj. Rezultatul o favorizează automat pe formația din Gruia, care, indiferent de rezultatul din ultima rundă, nu mai poate pierde locul ce asigură prezența în preliminariile UEFA Conference League.

În schimb, Dinamo poate rata prezența în cupele europene. Indiferent de ce se va întâmpla în ultima etapă, „câinii” termină pe locul 4 și vor juca barajul pentru Conference League cu câștigătoarea duelului dintre FCSB și FC Botoșani.

Daniel Pancu, anunț despre viitorul său după meciul cu Dinamo. Pleacă sau nu de al CFR Cluj

Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a analizat prestația jucătorilor săi din meciul de pe Arcul de Triumf și s-a declarat mulțumit de faptul că echipa și-a îndeplinit obiectivul calificării în cupele europene cu o etapă înainte de finalul sezonului. Tehnicianul a anunțat și că în această săptămână va decide la ce echipă va continua din sezonul viitor.

„Una peste alta, rămâne o performanță uriașă. La fiecare deplasare la București îmi cumpăr câte o cruce de la hotelul domnului Copos. Nu am pierdut încă. Cred că Universitatea Craiova este o echipă mai bună în acest moment. E săptămâna decisivă. Sunt mai multe echipe interesate de mine. Nu doar Rapidul.

În momentul de față aș vrea să rămân la CFR, dar am condiții. Patronul poate spune ce vrea, dar la fel o să fac și eu. Sper să fiu inspirat și să iau decizia cea mai bună. Nu e doar Rapid interesată de antrenorul Daniel Pancu.

În alte condiții poate plecam de la CFR Cluj. Nu are răutate. El ține foarte mult la echipa asta. Nu ai cum să te superi pe el. Probabil a înțeles că sunt ca și plecat și își dorește să rămân. Au sunat telefoanele zilele astea. Vedem. E săptămâna decisivă. Am voie să mă relaxez și eu. Am înțeles că sunt și mese festive la stadion. O să bag jucătorii care au jucat mai puțin. Sper să nu pierdem. Echipele interesate sunt din străinătate”, a declarat Daniel Pancu conform Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
