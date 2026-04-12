Daniel Pancu, conflict cu propriul jucător după CFR Cluj – Dinamo 1-1: „Am avut impresia că joacă Barcelona cu o echipă de Liga a 3-a”

Daniel Pancu a intrat în conflict cu un jucător după CFR Cluj - Dinamo 1-1. Antrenorul ardelenilor a oferit un răspuns clar în momentul în care a fost întrebat de șansele la titlu.
Iulian Stoica
13.04.2026 | 00:44
Daniel Pancu, resemnat după CFR Cluj - Dinamo 1-1. Foto: sportpictures
CFR Cluj – Dinamo, din etapa a 4-a a play-off-ului SuperLigii, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Scorul a fost deschis de Pop, iar ulterior gazdele au egalat prin Sinyan. În urma acestui rezultat, ardelenii s-au apropiat la 5 puncte de lider, însă au și un meci în plus disputat. Ce a spus Daniel Pancu după remiza din Gruia.

Daniel Pancu, mulțumit de punctul obținut cu Dinamo

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – Dinamo 1-1, Daniel Pancu s-a arătat mulțumit atât de rezultatul înregistrat, cât și de atitudinea jucătorilor săi. Tehnicianul ardelenilor e de părere că formația din Ștefan cel Mare are un joc foarte bun, iar în primul sfert de oră echipa sa a fost dominată clar.

„Cred că o să privim partea plină a paharului. Rămânem cu o dovadă de caracter mare, jucătorii au fost implicați total, nu am ce să le reproșez. Am zis înainte de meci că Dinamo e în altă formă, a câștigat niște jucători și că ne va pune probleme. Sunt de părere că azi a fost un punct câștigat, nu două pierdute.

Le-am spus jucătorilor la pauză, în primul sfert de oră am avut impresia că joacă Barcelona cu o echipă de Liga a 3-a. Am fost anesteziați, bine că am scăpat fără gol. Am început să jucăm ce am pregătit după ce am primit gol. Am avut probleme la începutul reprizei a 2-a, am făcut schimbările și s-a echilibrat mult jocul. Într-adevăr, au avut două ocazii uriașe. Nu am reușit să rupem jocul, e un aspect negativ”, a declarat Daniel Pancu, conform Digi Sport.

Daniel Pancu, resemnat după remiza din Gruia

În continuare, Daniel Pancu a mărturisit că șansele la titlu au scăzut considerabil după remiza înregistrată pe teren propriu. Antrenorul român a amintit și de declarațiile sale de dinaintea noului campionat, în care transmitea că CFR Cluj poate termina atât pe ultimul loc, cât și și să câștige titlul.

„Dinamo are jucători de mare calitate, o știe toată lumea. Dacă le dai astfel de posibilități, jucătorii te pedepsesc. Nu am nimic nimic de reproșat jucătorilor pentru modul în care s-au implicat în acest meci. E greu să ne gândim la titlu, e clar.

Mai rămân doar șansele matematice. La cum arătăm acum, titlul este o iluzie! Se pot schimba lucrurile, într-adevăr. Am spus dinainte de a începe play-off-ul că putem termina atât pe 6, cât și să câștigăm titlul. Asta este situația, acestea sunt echipele”, a conchis Daniel Pancu.

Pancu, dispută cu Șfaiț, rezervă în CFR Cluj – Dinamo

La finalul meciului, Daniel Pancu a recunoscut că a avut o mică dispută cu Șfaiț, rezervă neutilizată în CFR Cluj – Dinamo 1-1. „Au fost nemulțumiți, sunt mai mulți jucători care se antrenează foarte bine. Șfaiț a marcat un gol cu Târgu Mureș, în amical, dar eu nu accept astfel de ieșiri. E un jucător tânăr, dar i-am reproșat de pe bancă anumite gesturi. A aruncat cu ghetele, cu apărătorile, dar a continuat discuția noastră pe teren. Totuși sunt și părți bune din astfel de momente”, au fost cuvintele lui Pancu.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
