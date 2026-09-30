ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (48 de ani) a avut un discurs-manifest despre situația antrenorilor români și despre motivele pentru care tehnicienii autohtoni ajung cu greu să lucreze în campionatele importante din Europa. Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Pancu a vorbit fără menajamente despre lipsa de unitate din breaslă și despre avantajul de imagine de care se bucură, în opinia sa, antrenorii străini.

Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români: „La noi toți sunt proști”

Daniel Pancu consideră că accesul unui antrenor român într-un campionat puternic din vestul Europei este extrem de dificil. Tehnicianul Rapidului a dat exemplele lui Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu, tehnicieni cu experiență importantă în afara țării, și a vorbit și despre

ADVERTISEMENT

„Charalambous e străin, Kopic e croat. Noi, românii, suntem foarte puțini prin străinătate. Sunt tot ăia vechi. Răzvan e vechi, Oli e vechi. Chivu e italian, italian. E cu școala făcută acolo. Dacă juca în România mai mergea la Inter? (n.r. – Poate spargi tu bariera) Foarte greu. Noi antrenam pe unde am jucat, acolo avem cele mai mari șanse. Să ajungi în vestul Europei de exemplu, ori trebuie să te duci cu o echipă națională pe nu știu unde sau să te duci în cupele europene prin vreo semifinală sau sferturi cu o echipă românească, ceea ce e aproape imposibil. Doar așa poți ajunge în vest, mă refer la Spania, Franța, Belgia, Olanda…”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Dacă tu ești antrenor la Dinamo, eu îți zic că tu ești prost și tu la fel mie”

Pancu a identificat însă și o problemă din interiorul fotbalului românesc. Tehnicianul susține că breasla antrenorilor nu e unită și că, de multe ori, aceștia ajung să se critice reciproc în loc să se susțină. „ Sunt mulți antrenori. Se trag după ei. Când un portughez are succes mai vin zece, când are un sârb mai vin zece… Noi nu putem vorbi de unitate la antrenorii din România, în niciun caz. Noi în România suntem foarte buni toți. Cei mai mari antrenori. Dacă tu ești antrenor la Dinamo și ne întâlnim într-o emisiune, eu îți zic că tu ești prost și tu la fel mie. Exact ăștia suntem. Am multe exemple. Am văzut antrenori la masă care vorbeau de rău alți antrenori”, a adăugat antrenorul Rapidului.

ADVERTISEMENT

Avertismentul lui Pancu: „În cinci ani o să stăm pe la TV și o să-i analizăm”

Daniel Pancu a ironizat direcția în care consideră că se îndreaptă fotbalul românesc în materie de antrenori. Tehnicianul se teme că numărul antrenorilor străini va continua să crească, în timp ce tot mai mulți tehnicieni români vor ajunge în postura de analiști TV. „(n.r. – Nu e niciun respect?) La noi toți sunt proști, totul e prost. Și ne mâncăm între noi. E o cultură. Mă uit la mulți antrenori care antrenează în SuperLiga, nu au nimic în plus. Nu am văzut vreo invenție de ordin tactic. Și români și străini. Nu am văzut nimic revoluționar. O mișcare, un triunghi care s-a închis invers, un jucător care a plecat dintr-o poziție și a încărcat alt spațiu. Suntem la fel ca ei, doar că au alte pașapoarte și impun alt respect.

ADVERTISEMENT

În ritmul ăsta, în 5 ani o să stăm pe la tv pe la studiouri să îi analizăm pe Nuno Miguel, pe Slavic și pe Babic (n.r. – ironic). Cred că se vor înmulți studiourile”, a conchis Pancu.

ADVERTISEMENT