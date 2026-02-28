Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj! A primit cartonaș galben și va rata derby-ul cu Dinamo

În minutul 22 al partidei dintre Farul și CFR Cluj, la scorul de 1-0 pentru oaspeți, Daniel Pancu a avut o reacție dură la adresa unei decizii de arbitraj, iar tehnicianul a fost oprit cu greu de către colegii din staff-ul CFR-ului. Acesta l-a împins pe colaboratorul său, Cristian Panin.
Daniel Pancu a fost nemulțumit de faptul că arbitrul Florin Andrei nu i-a arătat un cartonaș galben fundașului Lucas Pellegrini, iar tehnicianul a încercat să îi arate celui de-al patrulea oficial Vlad Baban faptul că francezul făcuse trei faulturi fără să fie avertizat.
Antrenorul lui CFR Cluj l-a împins pe colaboratorul său, team managerul Cristian Panin, iar mai apoi și-a aruncat nervos legitimația. Daniel Pancu s-a așezat pe bancă pentru a se calma, iar apoi „centralul” Florin Andrei i-a arătat un cartonaș galben. Incidentul poate fi urmărit AICI. Conform gsp.ro, tehnicianul va fi suspendat pentru duelul cu Dinamo din ultima etapă a sezonului regulat.
Meciul cu Farul este unul extrem de important pentru CFR Cluj, deoarece o victorie asigură prezența „feroviarilor” în play-off. Prima repriză a fost una foarte bună pentru gruparea lui Daniel Pancu, care a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri. Alibek Aliev a fost cel care a deschis scorul, în minutul 16, după o combinație frumoasă.
Apoi, Karlo Muhar a dublat avantajul clujenilor, cu o doză de noroc, deoarece șutul său din unghi a fost deviat în poartă de fundașul gazdelor, Gustavo Marins. Dacă se va impune contra Farului, CFR va ajunge la 10 victorii consecutive în Superliga, performanță pe care nicio echipă din campionat nu a realizat-o în ultimele 6 sezoane.