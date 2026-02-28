Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj! A primit cartonaș galben și va rata derby-ul cu Dinamo

ADVERTISEMENT

În minutul 22 al partidei dintre Farul și CFR Cluj, la scorul de 1-0 pentru oaspeți, Daniel Pancu a avut o reacție dură la adresa unei decizii de arbitraj, iar tehnicianul a fost oprit cu greu de către colegii din staff-ul CFR-ului. Acesta l-a împins pe colaboratorul său, Cristian Panin.

Daniel Pancu, gest uluitor în partida cu Farul. Va fi suspendat la partida cu Dinamo

Daniel Pancu a fost nemulțumit de faptul că arbitrul Florin Andrei nu i-a arătat un cartonaș galben fundașului Lucas Pellegrini, iar tehnicianul a încercat să îi arate celui de-al patrulea oficial Vlad Baban faptul că francezul făcuse trei faulturi fără să fie avertizat.

Antrenorul lui CFR Cluj l-a împins pe colaboratorul său, team managerul Cristian Panin, iar mai apoi și-a aruncat nervos legitimația. Daniel Pancu s-a așezat pe bancă pentru a se calma, iar apoi „centralul” Florin Andrei i-a arătat un cartonaș galben. Incidentul poate fi urmărit . Conform , tehnicianul va fi suspendat pentru duelul cu Dinamo din ultima etapă a sezonului regulat.

CFR, repriză excelentă pe terenul Farului

este unul extrem de important pentru CFR Cluj, deoarece o victorie asigură prezența „feroviarilor” în play-off. Prima repriză a fost una foarte bună pentru gruparea lui Daniel Pancu, care a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri. Alibek Aliev a fost cel care a deschis scorul, în minutul 16, după o combinație frumoasă.

Apoi, Karlo Muhar a dublat avantajul clujenilor, cu o doză de noroc, deoarece șutul său din unghi a fost deviat în poartă de fundașul gazdelor, Gustavo Marins. Dacă se va impune contra Farului, în Superliga, performanță pe care nicio echipă din campionat nu a realizat-o în ultimele 6 sezoane.