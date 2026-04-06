Daniel Pancu, criză de nervi pe bancă la U Craiova – CFR Cluj! „Nu e posibil așa ceva!”

Daniel Pancu, extrem de nervos pe bancă la meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj. Reacție explozivă după o ratare uriașă. Tehnicianul nu a scăpat fără cartonaș galben.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
06.04.2026 | 21:13
Daniel Pancu, un car de nervi pe bancă în Universitatea Craiova - CFR Cluj
Daniel Pancu a fost un car de nervi pe bancă în prima repriză a meciului pe care CFR Cluj îl joacă în Bănie, în fața Universității Craiova. Partida are o miză uriașă în lupta pentru titlu, iar antrenorul echipei din Gruia cu greu a reușit să își stăpânească emoțiile. Și-a certat jucătorii după o ocazie uriașă, iar câteva minute mai târziu arbitrul i-a acordat cartonașul galben.

În minutul 26 al partidei de pe stadionul Ion Oblemenco, CFR Cluj a ratat o ocazie uriașă. Lorenzo Biliboc, puștiul echipei din Gruia, a primit o minge bună în flanc și a reușit să strecoare balonul în centru la colegul său, Alibek Aliev, care nu a prins spațiul porții din doar câțiva metri. Acesta a finalizat dintr-o poziție complicată, din întoarcere.

Daniel Pancu a explodat pe banca tehnică. Antrenorul a strigat către rezervele sale: „Nu e posibil așa ceva! A primit Biliboc prima minge în minutul 26!”. Tehnicianul „feroviarilor” a fost nemulțumit de faptul că tânărul jucător de la CFR Cluj nu a fost căutat până la acea fază și a scos în evidență faptul că puștiul transferat în acest sezon s-a remarcat imediat la prima sa acțiune.

Antrenorul de la CFR Cluj a luat galben în prima repriză a meciului cu U. Craiova

Doar câteva minute mai târziu, Daniel Pancu a văzut și cartonașul galben la o fază petrecută chiar lângă el. Un jucător de la CFR Cluj a fost pus la pământ de un adversar, iar antrenorul grupării din Gruia a cerut foarte nervos un cartonaș galben. Marcel Bîrsan nu a fost deloc impresionat de protestele lui Pancu și l-a avertizat pe tehnician.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

Daniel Pancu a fost surprins și pe finalul primei reprize extrem de nervos. După ce Andrei Cordea a irosit o nouă ocazie uriașă, antrenorul celor de la CFR Cluj a reacționat vizibil deranjat de modul în care elevii săi au gestionat o fază din care puteau deschide scorul. Cel mai probabil, la pauză, jucătorii vor avea parte de un discurs tăios din partea tehnicianului.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
