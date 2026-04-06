Daniel Pancu, criză de nervi pe bancă la U Craiova – CFR Cluj! „Nu e posibil așa ceva!”

Daniel Pancu a fost un car de nervi pe bancă în prima repriză a meciului pe care CFR Cluj îl joacă în Bănie, în fața Universității Craiova. Partida are o miză uriașă în lupta pentru titlu, iar antrenorul echipei din Gruia cu greu a reușit să își stăpânească emoțiile. Și-a certat jucătorii după o ocazie uriașă, iar câteva minute mai târziu arbitrul i-a acordat cartonașul galben.

CFR Cluj a ratat o ocazie uriașă. Lorenzo Biliboc, puștiul echipei din Gruia, a primit o minge bună în flanc și a reușit să strecoare balonul în centru la colegul său, Alibek Aliev, care nu a prins spațiul porții din doar câțiva metri. Acesta a finalizat dintr-o poziție complicată, din întoarcere.

Antrenorul a strigat către rezervele sale: „Nu e posibil așa ceva! A primit Biliboc prima minge în minutul 26!”. Tehnicianul „feroviarilor” a fost nemulțumit de faptul că tânărul jucător de la CFR Cluj nu a fost căutat până la acea fază și a scos în evidență faptul că puștiul transferat în acest sezon s-a remarcat imediat la prima sa acțiune.

Doar câteva minute mai târziu, Daniel Pancu a văzut și cartonașul galben la o fază petrecută chiar lângă el. Un jucător de la CFR Cluj a fost pus la pământ de un adversar, iar antrenorul grupării din Gruia a cerut foarte nervos un cartonaș galben. Marcel Bîrsan nu a fost deloc impresionat de protestele lui Pancu și l-a avertizat pe tehnician.

Daniel Pancu a fost surprins și pe finalul primei reprize extrem de nervos. După ce Andrei Cordea a irosit o nouă ocazie uriașă, antrenorul celor de la CFR Cluj a reacționat vizibil deranjat de modul în care elevii săi au gestionat o fază din care puteau deschide scorul. Cel mai probabil, la pauză, jucătorii vor avea parte de un discurs tăios din partea tehnicianului.