Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu, cu gândul la titlu și după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0! De câte puncte au nevoie ardelenii cu Dinamo și FC Argeș

Cristian Măciucă
07.04.2026 | 15:23
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (48 de ani) vrea să fie campion cu CFR Cluj! Antrenorul ardelenilor își menține obiectivul chiar dacă a pierdut, din nou, la Universitatea Craiova, scor 0-2. Meciurile cu Dinamo și cu FC Argeș sunt decisive pentru „feroviari”.

CFR Cluj e la șase lungimi de primele două clasate, U Cluj și U Craiova, după eșecul de pe „Ion Oblemenco”, scor 0-2. Cu toate acestea, Daniel Pancu nu dezarmează. Antrenorul în vârstă de 48 de ani, care are obiectiv calificarea în cupele europene, vrea în continuare titlul cu „feroviarii”. Pentru CFR Cluj a fost a treia înfrângere suferită cu U Craiova în acest sezon, după 2-3 în sezonul regulat, în Gruia, și 1-3 pe Oblemenco, în sferturile Cupei României.

ADVERTISEMENT

„Supărat nu mai sunt. E al 3-lea meci cu ei, acolo, au fost iar superior. Până la primul gol au fost două echipe pe teren, după aceea au rămas doar ie. Au experiență europeană, sunt mai bine cotați individual decât noi și trebuie să recunoaștem superioritatea lor. Mai avem un meci la Cluj cu ei sper să fie diferit și să găsim cheița și pentru ei. 

(n.r. – E o senzație de neputință când vezi că nu ai ce să mai faci?) Păi nu știu. Nici Rapid nu ne mai bate pe noi. Pe Dinamo i-am tot bătut. U Cluj ne-a bătut în minutul 90. Eu mai am speranțe (n.r. – la titlu), dar trebuie să recunoaștem că e al 3-lea joc cu ei când avem un șut pe poartă. Ai un meci un șut pe poartă, al doilea meci un șut pe poartă, al treilea meci un șut pe poartă. Ce vrei? Au fost momente în care ne-au dominat clar, trebuie să recunoaștem asta. E vizibil. Am jucat 55 de minute, după gol am cedat.

ADVERTISEMENT
Am vorbit cu jucătorii să mergem sus, să facem pressing avansat și să recuperăm mingile acolo. Am încercat să scurtăm terenul pentru că la viteză sunt mai buni decât noi. Să fim echipă reactivă nu puteam pregăti jocul pentru că nu ajungeam niciodată la poartă. Am încercat să micșorăm terenul, să jucăm pe spații mici, una-două atingeri și să ajungem la finalizare și să îi lungimi cu niște diagonale cu care ne-am eliberat de câteva ori și am avut niște situații.

ADVERTISEMENT
Altfel e foarte de greu de jucat împotriva lor. La Craiova. La Cluj nu știu vedem cum va fi.(n.r. – Tu crezi în titlu) Șansele la titlu sunt în continuare. Dar se decide totul acum. Ești sub o mare presiune. În următoarele două etape, dacă nu facem minim 4 puncte nu mai are rost să vorbim despre titlu”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj nu a mai luat titlul din anul 2022

Următoarele două meciuri sunt decisive pentru trupa lui Daniel Pancu. Pentru CFR Cluj urmeză partida din Gruia, cu Dinamo, programată duminică, 12 aprilie, de la ora 21:00. Apoi vine duelul Dinamo – CFR Cluj, care se va disputa vineri, 17 aprilie, ora 20:30.

„Noi am avut o serie de 11 victorii tot cu jucătorii ăștia. A spus aseară Păună de uzură și într-adevăr mental nu a fost ușor. Și mi-a mai zis cineva că de când sunt aici nu am jucat un meci în care să fiu liniștit. Practic toate au fost sub o mare presiune. Toate meciurile au fost sub mare presiune și vor fi în continuare. Nu poți câștiga la infinit. Nici Real, nici Barca nu o fac. Nu există să câștigi în continuu.

ADVERTISEMENT

Noi am venit de la sub nivelul mării și suntem unde suntem. Ar trebui să avem cealaltă față. Să ne bucurăm, să fim fericiți de locul în care suntem. Pentru că ne uităm și în play-out și vedem ce suntem, dar eu sunt ambițios. Cred în echipă. Exceptând Craiova, pe care încă nu o putem bate, nu au bătut-o nici cei dinaintea mea. A fost 3-0 în Gruia, s-a terminat 3-2, poate anul ăsta nu îi putem bate pe ei. Dar dacă îi batem pe ei, încă avem o șansă să fim campioni”, a conchis Pancu.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!