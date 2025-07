Daniel Pancu dă de pământ cu foștii săi elevi de la naționala U21: „Cele mai groaznice momente. Toate lucrurile interzise au devenit permise”

Pentru prima dată în istorie, România U21 a încheiat un Campionat European pe ultimul loc în grupă, fără să obțină vreun punct. „Tricolorii” antrenați de Daniel Pancu au pierdut toate cele trei partide, cu Italia, Spania și Slovacia, iar fostul selecționer a lansat un nou atac dur la adresa jucătorilor.

Daniel Pancu, atac nemilos la adresa foștilor elevi de la naționala U21

Învinsă la limită atât de Italia (0-1), cât și de Spania (1-2), România U21 era deja eliminată de la EURO înainte de partida cu țara gazdă Slovacia. Fostul selecționer Daniel Pancu a dezvăluit că elevii săi au „încheiat” turneul după .

, i-a criticat din nou pe fotbaliștii naționalei U21, de această dată pentru modul în care s-au comportat înainte de jocul cu Slovacia, pierdut cu 1-2. „Am văzut niște lucruri din punctul meu de vedere groaznice după jocul cu Spania. Nu știe nimeni și nu o să știe nimeni niciodată.

Mă refer la comportamentul lor, practic au încheiat turneul și toate lucrurile interzise au devenit permise pentru ei. Unele văzute cu ochii mei, plus modul în care intrau în antrenament. Pe lângă faptul că am jucat în toate ligile, de la Champions League și echipa națională până la Liga a 4-a, și că am jucat pe toate posturile, eu am făcut cam toate lucrurile interzise în afara terenului. Este foarte greu să mă păcălească cineva.

Cele trei zile dintre meciul cu Spania și cel cu Slovacia au fost groaznice pentru mine, cele mai groaznice momente din cariera mea de antrenor. Dacă aș fi vrut să fac rău, aș fi făcut un rău grav. Toate lucrurile interzise au devenit permise, de la ei pur și simplu, au considerat turneul final încheiat”, a declarat Daniel Pancu pentru .

Daniel Pancu, înlocuit de Costin Curelea pe banca naţionalei U21

Mandatul lui Daniel Pancu pe banca naţionalei U21 s-a încheiat după turneul final al Campionatului European, iar . Este vorba despre Costin Curelea, care a activat până în această vară ca selecționer al naționalei U20.

„Sunt mândru și onorat să mă aflu azi aici ca și noul selecționer al U21. Vreau să mulțumesc Federației pentru încrederea acordată și sunt convins că o să răsplătesc cu vârf și îndesat această numire”, a afirmat fostul atacant la prezentarea oficială.