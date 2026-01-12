Sport

Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj! Răsturnare de situație în cantonamentul din Oliva Nova

Daniel Pancu a luat o decizie importantă la CFR Cluj. Staff-ul clubului a cunoscut o răsturnare de situație în cantonamentul desfășurat la Oliva Nova.
Iulian Stoica
12.01.2026 | 17:15
Daniel Pancu decizie radicala la CFR Cluj Rasturnare de situatie in cantonamentul din Oliva Nova
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situație! Daniel Pancu, decizie radicală în cantonamentul lui CFR Cluj. Sursă foto: Facebook CFR Cluj
ADVERTISEMENT

CFR Cluj, spre deosebire de restul echipelor din SuperLiga, a decis să își desfășoare, așa cum obișnuiește, cantonamentul de iarnă în Spania, la Oliva Nova. Cu doar o zi înainte de ultimul meci amical, Daniel Pancu a luat o decizie surprinzătoare.

CFR Cluj nu își va mai disputa ultimul amical din Oliva Nova

CFR Cluj se află în Spania de pe data de 4 ianuarie, staff-ul pregătit de Daniel Pancu alegând localitatea Oliva Nova pentru a-și desfășura stagiul de pregătire de iarnă.

ADVERTISEMENT

„Feroviarii” și-au programat două partide amicale în perioada petrecută în Spania. Primul duel a fost cu Gent, pierdut de elevii lui Daniel Pancu cu scorul de 2-0, vineri, 9 ianuarie.

Ulterior, CFR Cluj trebuia mai dispute o partidă de pregătire în compania celor de la Atzeneta UE. Deși duelul era programat marți, 13 ianuarie, Daniel Pancu și staff-ul său au decis ca meciul să fie anulat.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Această decizie este oarecum surprinzătoare, reluarea SuperLigii bătând la ușă. Totuși, Daniel Pancu a decis ca în ziua de marți să își desfășoare un antrenament normal, specific perioadei de pregătire.

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum

„Ca urmare a deciziei staff-ului tehnic, partida de verificare programată mâine, cu Atzeneta UE, a fost anulată. În schimb, băieții noștri vor efectua un antrenament normal, specific perioadei de pregătire”, s-a arătat în anunțul făcut de CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Când revine CFR Cluj în România

Cum perioada de pregătire este pe sfârșite, suporterii celor de la CFR Cluj se întreabă când vor reveni favoriții lor în Gruia. Ei bine, cantonamentul „feroviarilor” se va încheia pe 14 ianuarie.

CFR Cluj și-a stabilit cantonamentul din Oliva Nova în intervalul 4-14 ianuarie. Primul meci din SuperLiga este programat pe 18 ianuarie, când Oțelul Galați se va deplasa în Gruia pentru partida din etapa 22.

CFR Cluj a transferat un fundaș după rezilierea cu Kurt Zouma

Kurt Zouma, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și-a reziliat contractul cu CFR Cluj după doar 4 luni de zile. Daniel Pancu nu a rămas mult timp descoperit pe post, Neluțu Varga aducând un înlocuitor pentru francez.

Mai exact, FANATIK a dezvăluit în premieră că Ilija Masic va semna cu CFR Cluj. Fundașul central bosniac a fost prezentat oficial în cantonamentul din Spania.

Brazilianul crescut de Palmeiras a semnat în SuperLiga! A plecat de la clubul...
Fanatik
Brazilianul crescut de Palmeiras a semnat în SuperLiga! A plecat de la clubul său cu scandal după doar 6 luni
A jucat 10 meciuri în Liga Campionilor în toamnă și poate fi înlocuitorul...
Fanatik
A jucat 10 meciuri în Liga Campionilor în toamnă și poate fi înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB. Exclusiv
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit...
Fanatik
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul...
iamsport.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul lui Gino: 'A pomenit ceva de copiii care au rămas fără tată?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!