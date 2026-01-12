Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj! Răsturnare de situație în cantonamentul din Oliva Nova

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, spre deosebire de restul echipelor din SuperLiga, a decis să își desfășoare, așa cum obișnuiește, cantonamentul de iarnă în Spania, la Oliva Nova. Cu doar o zi înainte de ultimul meci amical, Daniel Pancu a luat o decizie surprinzătoare.

CFR Cluj nu își va mai disputa ultimul amical din Oliva Nova

CFR Cluj se află în Spania de pe data de 4 ianuarie, staff-ul pregătit de Daniel Pancu alegând localitatea Oliva Nova pentru a-și desfășura stagiul de pregătire de iarnă.

„Feroviarii” și-au programat două partide amicale în perioada petrecută în Spania. Primul duel a fost cu Gent, pierdut de elevii lui Daniel Pancu cu scorul de 2-0, vineri, 9 ianuarie.

Ulterior, CFR Cluj trebuia mai dispute o partidă de pregătire în compania celor de la Atzeneta UE. Deși duelul era programat marți, 13 ianuarie, Daniel Pancu și staff-ul său au decis ca meciul să fie anulat.

Această decizie este oarecum surprinzătoare, reluarea SuperLigii bătând la ușă. Totuși, Daniel Pancu a decis ca în ziua de marți să își desfășoare un antrenament normal, specific perioadei de pregătire.

„Ca urmare a deciziei staff-ului tehnic, partida de verificare programată mâine, cu Atzeneta UE, a fost anulată. În schimb, băieții noștri vor efectua un antrenament normal, specific perioadei de pregătire”, s-a arătat în anunțul făcut de CFR Cluj.

Când revine CFR Cluj în România

Cum perioada de pregătire este pe sfârșite, suporterii celor de la CFR Cluj se întreabă când vor reveni favoriții lor în Gruia. Ei bine, cantonamentul „feroviarilor” se va încheia pe 14 ianuarie.

CFR Cluj și-a stabilit cantonamentul din Oliva Nova în intervalul 4-14 ianuarie. Primul meci din SuperLiga este programat pe 18 ianuarie, când Oțelul Galați se va deplasa în Gruia pentru partida din etapa 22.

