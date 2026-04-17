Daniel Pancu, declarație neașteptată după victoria dramatică a CFR-ului: „Se vor rezilia contracte!”

ADVERTISEMENT

a debutat cu duelul de la Mioveni, dintre , iar formația oaspete a reușit să obțină toate cele 3 puncte după un gol marcat în prelungirile confruntării de Adrian Păun.

Regretul lui Daniel Pancu după parcursul excelent pe care l-a avut la CFR Cluj

Daniel Pancu a fost mulțumit de victoria la limită pe care echipa sa a obținut-o și spune că încă se gândește la lupta pentru primul loc. Tehnicianul de la CFR Cluj a mai declarat că și-ar fi dorit să facă schimbări drastice în lot mai devreme, chiar dacă rezultatele au fost excelente și a existat o serie de 11 victorii consecutive ce a ajutat la calificarea în play-off.

ADVERTISEMENT

„A fost această accedere miraculoasă în play-off la care nimeni nu se aștepta. Am avut o scădere a intensității la primele partide. Am obținut 3 puncte uriașe, care ne mai dau în continuare posibilitatea să ne gândim la un miracol pe lângă accederea în play-off. După cum vedeți procesul acesta de aerisire a lotului continuă, acum mai auziți în fiecare săptămână de câte un jucător. Data viitoare când o să mai am ocazia să am 11 victorii o să iau măsuri dacă atmosfera la echipă nu e bună. Sunt convins că puteam să avem mai multe puncte și în play-off. Ați văzut, s-a mai reziliat câte un contract, se vor mai rezilia”, a spus Daniel Pancu.

Daniel Pancu, răspuns categoric când a fost întrebat despre o plecare de la Rapid

Întrebat despre zvonurile care îl dau ca fiind următorul antrenor de la Rapid, Daniel Pancu a spus că nu există vreun sens pentru aceste discuții și că acum se gândește la runda viitoare, care va fi contra celor de la U Cluj, în Gruia.

ADVERTISEMENT

„Nu are sens, jucăm peste 2 etape cu Rapid, în Giulești, cum putem să comentăm așa ceva? Nu are sens. Dacă nu am fi câștigat astăzi ne gândeam doar la locul 3 sau 4, acum putem să avem șanse. Trebuie să-i bată cineva pe cei de la U Cluj, dacă nu reușește Dinamo în această etapă, poate reușim noi, că suntem singurii care i-am învins. Să nu uităm căc suntem în play-off, adversarii sunt foarte buni, foarte bine organizați”, a mai spus Daniel Pancu.