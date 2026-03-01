Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a transformat-o pe CFR Cluj. Dintr-o echipă aflată în criză, gruparea din Gruia a ajuns în play-off, grație a 10 victorii consecutive. Cu toate acestea, ”Pancone” șochează și spune că el și clubul nu sunt compatibili și ar putea pleca oricând.

Daniel Pancu surprinde pe toată lumea: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili”

Daniel Pancu a intrat la FANATIK SUPERLIGA, la nici 24 de ore după . „Pancone” a vorbit despre simbioza dintre el și clubul ardelean. Spre surprinderea tuturor, antrenorul de 48 de ani a afirmat că el și actuala sa echipă nu sunt deloc compatibili, iar în viitorul apropiat ar putea pleca din Gruia.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Se pune problema să nu continui cu CFR Cluj din vară?) Vara e departe. E departe rău. E un club cu mare presiune, cu mare presiune pe antrenori. E un club unde, vă spun sincer, ca viziune a mea, nu prea suntem compatibili. Suntem compatibili ca mentalitate. Ei analizează doar rezultatele.

Așa a fost, un club de campioni. Pe toată lumea interesează să câștigi, nu contează cum o faci, suntem diferiți aici. Se poate întâmpla oricând ceva care să ducă la lucruri mai puțin plăcute. (n.r. adică la despărțire te referi?) Da, normal, normal, la despărțire”, .

ADVERTISEMENT

Pancu explică la ce capitole nu este compatibil el, ca antrenor, cu CFR Cluj. De ce ar putea pleca după 3 meciuri

Daniel Pancu a mai explicat că viziunea sa despre fotbal este diferită de cea pe care a întâlnit-o la CFR Cluj. Spune că el vrea o echipă ofensivă, să dezvolte jucători. În schimb, la CFR a întâlnit o altă mentalitate. A și dat exemple cu unele meciuri în care jucătorii nu s-au mișcat cum dorea el.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Unde nu sunteți compatibili?) Mie îmi place ca echipa să marcheze goluri, să dezvolt jucătorii, să fiu ofensiv, chiar cu riscul de a pune fundașii în situații de a juca unu contra unu. Aici, am spus-o după meciul cu Oțelul, în care nu am înțeles nimic. După minutul 20 eram cu un om în plus și am fost dominați. Galați a avut ocazii mari, ne-au dominat.

Au fost lucruri care mă depășeau, doar că veneau din conservarea rezultatului. Dar lucrurile s-au schimbat. Echipa cu mine a marcat în toate jocurile, exceptând eșecul cu FC Argeș de la Mioveni”, spune „Pancone”.

ADVERTISEMENT

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Pancu și-a anticipat oarecum soarta la CFR. Spune că este conștient de faptul că, dacă echipa va juca bine și va pierde 2-3 meciuri, el poate fi dat afară, pentru că „asta este cultura clubului”.

„Mă aștept să jucăm bine 2-3 jocuri la rând, să pierdem, și să ne despărțim. Aici nu are nimeni răbdare. Asta e cultura clubului și, probabil, acolo se va ajunge”, a mai adăugat antrenorul echipei momentului din campionat.

Pancu și-a întărit apoi părerea legată de modul în care va ajunge să plece din Gruia: „E adevărul pur (…) Exact așa se va termina aventura mea la CFR: vor fi meciuri în care vom domina, mingea nu va intra în poartă, vom pierde 2-3 jocuri la rând, și ne vom despărți. Așa se va termina aventura mea la CFR. O să vedeți”, a mai afirmat tehnicianul.