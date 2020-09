Daniel Pancu, declarații surpriză după focarul COVID-19 de la FCSB: “Va veni momentul când se va întâmpla și la noi”

Daniel Pancu a avut niște declarații surpriză la finalul meciului cu FCSB, acesta fiind conștient de problemele roș-albaștrilor provocate de focarul COVID-19 în cadrul lotului.

Politehnica Iași a învins FCSB cu scorul de 5-2 în etapa cu numărul 5 din Liga 1. După acest meci ieșenii sunt pe locul 4 în Liga 1 cu 9 puncte.

Golurile au fost marcate de Andrei Cristea 8′, 22′, 52′, Passaglia 19′ și Calcan 71′ pentru Iași în timp ce pentru FCSB au marcat Istrate 6′ și Florin Tănase 60′ din penalty.

Daniel Pancu, declarații surpriză: “Va veni momentul când se va întâmpla și la noi”

Daniel Pancu a declarat că se simte fericit după victoria clară, 5-2, însă se gândește la meciurile ce urmează: “Am început cariera de antrenor cu o înfrangere in fața celor de la FCSB. E prima mea victorie ca antrenor. Au venit cu multe rezerve, cu mulți jucători tineri, chiar daca au metode de refacere avansate urma sa le fie foarte greu.

Am început prost, am primit gol, ne-au surprins, dar am reglat din mers, am schimbat sistemul, faultul tactic l-am aplicat bine, am blocat centrul terenului, am jucat bine.”

Întrebat despre situația jucătorului Andrei Cristea, acesta răspuns: “În vestiar îi tratez pe toți egal, Cristea s-a transformat, a înteles mesajul meu, și-a schimbat pregatirea. Este legenda acestui club. În momentul în care nu se va pregăti bine va sta pe banca.

Vrem sa continuăm sa jucăm avansat, în terenul adversarului. Lucrurile se complică, toată lumea ne va trata altfel. La Mediaș și Arad am jucat bine ne-am transformat.

Mulți oameni au fost pesimști, iată că după 5 etape suntem surpriza plăcută, vom fi tratați mai serios și vor dori să ne bată.”

Legat de situația coronavirusului care a lovit fotbalul autohton, Pancu rămâne precaut: “Va veni timpul în care se va întâmpla și la noi, eram de acord să amânăm meciul, înțeleg în ce situație sunt, însă în istorie va rămâne acest 5-2.”

