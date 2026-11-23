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Grigore Sichitiu este de părere că actualul lot al Rapidului nu poate emite pretenții la titlu. De aici și nemulțumirea lui Daniel Pancu, care a declarat că giuleștenii se confruntă cu un blocaj mental.

Daniel Pancu, misiune dificilă în Giulești din cauza jucătorilor

La finalul turului de campionat, după 15 etape, Rapid ocupă locul 3 în clasament, cu 31 de puncte, cu 2 puncte mai puțin de cât Universitatea Craiova și Dinamo, echipele de pe primele două poziții. Clasare care l-a făcut pe Grigore Sichitiu să afirme că Daniel Pancu a scos maximum din ce se putea în Giulești.

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În viziunea fostului conducător de la gruparea alb-vișinie, alături de care a cucerit 10 trofee, transferurile au fost un eșec total la Rapid, iar fotbaliștii care au fost aduși nu au livrat pe măsura salariului. Totodată, Sichitiu susține că Filip Stojilkovic, în ciuda unui CV în care se regăsesc Pisa și Cracovia, nu este atacantul care să le asigure giuleștenilor un număr necesar de goluri care să se bată la campionat.

„Mi-aș dori foarte mult ca Daniel Pancu să reușească. El este un om foarte preocupat și, după cum îl vedeți, trăiește meciurile și vine cu o experiență. A lucrat cu mari antrenori și încearcă să facă. Din păcate, s-au adus greșit jucătorii la Rapid Rapid. El constată acum, din păcate, că ar fi trebuit să fie mai prudent în discuții, că echipa nu poate. Știți, eu am lucrat cu Piști Kovacs câțiva ani, câteva luni și el avea o vorbă celebră: ‘Nu poți să torni 2 litri de apă într-o sticlă de 1 litru’.

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Așa-i și jucătorii ăștia. Atâta le este capacitatea. Nu întâmplător el a spus: ‘Ne calificăm în play-off și după aia terminăm pe locul 5-6’, pentru că nu pot. Aici este marea problemă. Nu au un atacant ca lumea, care să fie un jucător care într-adevăr să-l mai și înlocuiască pe Stojilkovic ăsta care ba reușește, ba ratează foarte mult”, .

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Olimpiu Moruțan nu e văzut coordonatorul de joc de care are nevoie Rapidul

Fostul conducător din Giulești a analizat și , cel mai bun pasator al lui Daniel Pancu. Grigore Sichitiu este de părere că fotbalistul adus de Rapid de la Aris nu este capabil să organizeze jocul, așa cum ar trebui să o facă un „decar”, pentru că este un jucător mult prea individualist.

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„N-au niciun mijlocaș care să fie jucător de organizare a jocului. Moruțan este un jucător individualist, nu este un jucător să organizeze jocul. Și atunci ai nevoie de jucători, pentru că la ora actuală o echipă care n-are mijlocul terenului foarte bine tacticizat nu poate să obțină performanță”, a mai spus Grigore Sichitiu.