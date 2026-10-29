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Daniel Pancu, desființat în direct: „Rapid arată ca o nou-promovată. Ce îți propui tu, ca antrenor?”

Flaviu Popa
29.10.2026 | 15:21
Daniel Pancu desfiintat in direct Rapid arata ca o noupromovata Ce iti propui tu ca antrenor
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu, criticat pentru modul în care a pregătit echipa
Ioan Andone nu înțelege ce s-a întâmplat cu Rapid în ultima perioadă și îl critică pe Daniel Pancu pentru modul în care arată echipa. Ce greșeli a făcut „Pancone” în opinia „Fălcosului”?
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Rapid a remizat 0-0 cu Corvinul Hunedoara în Cupa României, un alt rezultat dezamăgitor după acel 1-4 cu FCSB. Ioan Andone e de părere că ceva se întâmplă la Rapid, pentru că antrenorul Daniel Pancu face anumite greșeli în ultima perioadă.

Daniel Pancu ar avea probleme la Rapid, echipă care nu mai arată bine în ultima perioadă

În consecință, Ioan Andone îi cere lui Daniel Pancu să se gândească bine ce vrea să facă la Rapid, să ajungă în cupele europene sau să joace ca o nou-promovată? „Rapid era pe locul doi, juca bine. Nu cred că au avut încredere în ei. Dacă te uiți la cele patru goluri ale FCSB, au fost marcate din șuturi din afara careului. Meciul nu a fost echilibrat, l-a controlat FCSB. Au jucat temător, nu au jucat ca o echipă care vrea să evolueze în cupele europene.

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Au jucat temător și cu Corvinul, nu au arătat ca o echipă care are condiții, salarii la timp. La meciul cu Corvinul au jucat mulți fotbaliști care nu aveau minute. Foarte bine că încerci să găsești variante, să le dai minute.

Tu ai venit la Rapid să joci în cupele europene, să câștigi campionatul, și tu arăți ca o nou-promovată? Țin minte că Rapid era candidată la titlu, ajungea în play-off și pierdea nouă din zece meciuri când dădea de echipele bune. Ceva se întâmplă acolo. Nu am amănunte, cu toate că sunt vecin cu Pancu. Ceva trebuie să controleze și el.

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Are un discurs bun Pancu, în general. Mai și greșește. Cum să zici că nu ești favorit? Ești favorit, mă, că ești pe locul doi și ești Rapid! «Suntem echipa de pe locul doi, mergem peste ei!» Apoi ai altă strategie, faci pressing de întâmpinare, nu știu ce propui tu ca antrenor. Sunt foarte importante și discursul tău, și încrederea pe care o dai echipei înainte de un astfel de meci”, a explicat Ioan Andone în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Bogdan Tudor Baratky avertizează că Rapidul și-a pierdut entuziasmul de la începutul sezonului

„Rapid a pierdut entuziasmul de la începutul sezonului. Indiferent de valoarea echipelor pe care le-a întâlnit, după meciul cu CFR Cluj nu a mai repetat evoluția aceea. Poate să fie un punct de cotitură. Rapid și-a pierdut elanul pe care l-a avut, care venea din capacitatea lui Pancu de a motiva echipa. Însă doar motivarea nu poate susține ritmul de joc al unei echipe à la longue”, a explicat Bogdan Tudor Baratky.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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