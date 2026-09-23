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Andrei Şucu a debutat cu gol în actuala stagiune din SuperLiga. , reuşind să marcheze şi să închidă tabela la prima atingere, scor 3-1.

Daniel Pancu, prima discuţie cu Andrei Şucu: „Eşti pregătit să fii hăituit?”

Daniel Pancu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care a fost prima discuţie pe care a avut-o cu Andrei Şucu în momentul în care a venit la Rapid şi l-a întrebat dacă e gata să :

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„El ştie lucrul ăsta, de la prima întâlnire i-am spus acest lucru (n.r. că lumea e rea) şi l-am văzut foarte bine pregătit. L-am întrebat dacă e gata să poarte numele Şucu pe spate. Era cu Robert Niţă, l-a chemat la echipa naţională.

L-am întrebat primul lucru: „Eşti pregătit să fii hăituit?”. Mi-a plăcut răspunsul lui. Era foarte senin. Nu îl ştiam ca jucător. Problema era dacă poate să ducă presiunea. A zis că n-are nicio problemă.

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Aia era baza. Normal că trebuie să mă pun bine cu patronul. Ce e aia? A rămas un singur jucător care nu a avut minute: Celik. Cu Andrei am încercat să îi dau minute de la meciul cu Timişoara din Cupa României. Dar toate meciurile au fost pe muchie. Absolut toate.

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Am simţit-o la momentul ăsta. Măcar să intre puţin pe gazon, să se bucure. Că a rămas el cu încă unul. Se antrenează şi n-au apucat nici măcar un minut. Că a fost surprinzătoare mişcarea şi m-au întrebat cei de pe bancă de trei ori: „Eşti sigur că asta e schimbarea?”. M-au prins foarte calm, că altfel nu mai întrebau de trei ori”, a spus Pancu.

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Andrei Şucu, atenţionat: „Are nevoie să primească crampoane pe tibie, coturi în nas”

Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că Andrei Şucu şi-a dorit foarte mult să marcheze, dar spune că tânărul în vârstă de 17 ani mai are de primit „crampoane pe tibie” pentru a se putea dezvolta. Pancu laudă însă capacitatea de antrenament a mijlocaşului:

„Nu înţelegeau cine iese. Şi-a dorit foarte mult, e un Univers care lucrează şi a fost răsplătit cu un gol. E clar că nu e un jucător slab. Cred că s-a lămurit lumea. După aia, ce face el în continuare depinde doar de el.

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Are nevoie de jocuri. Are nevoie să primească crampoane pe tibie, coturi în nas ca să poţi emite pretenţii. Nu se poate altfel. La antrenamente are unu-doi clienţi care îl mai curentează. Eu chiar îi încurajez să îl tăvălească. Pe toţi care vin de la juniori, nu doar pe el.

Are calităţi tehnice foarte bune. Forţă, explozie… Nu ştiu dacă era atât de înalt. Lucrează, se antrenează foarte mult. Nu am probleme cu nimeni din punctul ăsta de vedere”, a spus Pancu.

Pancu, despre golul lui Şucu: „Mă aşteptam să dea una pe la vinclu”

Antrenorul giuleştenilor a spus, mai în glumă, mai în serios, că se aştepta ca Andrei Şucu să marcheze cu gol în vinclu. Daniel Pancu susţine că nu i-a trecut deocamdată euforia golului marcat:

„Mă aşteptam să dea una pe la vinclu, nu cu portarul jumate-jumate. Eu le spun continuu şi colaboratorilor: „Intră ăsta micu şi dă una pe la vinclu”. Eu am dat la fel. Şut cu stângul de la 16 metri pe sub portar.

Mă bucur pentru el, dar a trecut momentul. L-am întrebat şi azi la antrenament dacă i-a trecut momentul. El a zis că da, dar nu i-a trecut. N-are cum să îi treacă. Era foarte distrat la antrenament. Trece greu. Am văzut foarte mulţi jucători care trăiesc dintr-un gol.

O să mai vorbesc cu el, avem şi jocurile astea amicale. O să prindă minute, o să joace şi cei care au prins mai puţine minute în campionat. Are calităţi de fotbal clar. Nu rămânea cu noi dacă nu avea calităţi”, a dezvăluit Pancu.