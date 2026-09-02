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Gigi Becali (68 de ani) dorește să întărească lotul FCSB-ului în ultimele zile ale perioadei de mercato, iar una dintre ținte este Meriton Korenica (29 de ani), fotbalistul lui CFR Cluj. Daniel Pancu (49 de ani) a auzit de acest scenariu și a reacționat imediat. Ce a spus despre fostul său elev.

Ce a spus Daniel Pancu despre posibilul transfer al lui Meriton Korenica la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Meriton Korenica este remunerat la CFR Cluj cu Gigi Becali a transmis că a ofertat CFR Cluj deja, oferind . Daniel Pancu, actualul antrenor al Rapidului, l-a pregătit pe Korenica la CFR Cluj și a spus ce crede despre un eventual transfer al fotbalistului la rivala „roș-albastră”.

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„Avem atât de mulți jucători în pozițiile astea, încât am și dat. Astăzi a plecat și Omar de la noi, un jucător pe care eu îl apreciez foarte mult. Nu avea șanse, spațiu aici, suntem foarte mulți în zona asta de extreme. Korenica e un jucător fantastic. Nu înțelege Korenica ce spune patronul, face față oriunde. Un jucător foarte bun”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

Gigi Becali, despre transferul lui Meriton Korenica la FCSB

FCSB nu este singurul club care luptă să obțină serviciile kosovarului. FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de pe 1 septembrie că . Gigi Becali nu este dispus să concureze cu rivalul Mihai Rotaru, fiind categoric în privința sumei pe care o achită în schimbul jucătorului. „Eu am făcut o ofertă de 500.000 de euro și atât.

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Varga a zis că are din America vreo 800.000 de euro. Eu nu dau 800.000 de euro. Și că are ofertă de 700.000 de euro de la Craiova. Să-l dea la Craiova atunci! Eu am dat mai puțin decât Rotaru. Nu fac licitație. Un milion nu dau!”, spunea Gigi Becali pentru

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Cum vede Daniel Pancu deplasarea cu Politehnica Timișoara din Cupa României

Pancu a explicat și că Rapid se află încă într-un proces de omogenizare. Deși tehnicianul nu dispune încă de o formulă de start fixă sau de un nivel de pregătire optim, el a transmis că elevii său vor trata cu maximă seriozitate și că țintește categoric calificarea în rundele eliminatorii ale competiției. „Tratăm foarte serios acest joc, ne gândim doar la victorie. Tratăm foarte serios competiția. Ne dorim foarte mult să debutăm în această grupă cu o victorie. Adversarul este unul greu, complicat.

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E o echipă de Liga 2, dar care are în componență jucători care nu sunt străini de prima ligă, sunt favoriți la promovare. Noi suntem într-un proces de configurare traseu, dacă pot să fac o ușoară glumă. Încă nu avem un sistem stabilit, un prim 11, încă mai avem unele probleme pentru că jucătorii nu sunt la același nivel, nu sunt uniformizați din punct de vedere fizic, al relațiilor de joc. Până la urmă nu contează lucrurile astea.

Am venit aici hotărâți să câștigăm, vom trata foarte serios adversarul. În tribune va fi pace, prietenie, sărbătoare, doar că în teren experiențele mele și ca jucător, dar mai ales ca antrenor. Important să trecem de această grupă. Poli o consider o echipă de primă ligă aproape, Corvinul și UTA sunt din prima ligă. E important să trecem mai departe. Din primăvară sunt convins că vom fi o altă echipă”, a mai spus Pancu la conferința de presă.

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