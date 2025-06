Daniel Pancu, dezlănțuit după Italia U21 – România U21 1-0: „E la mintea cocoșului! Alor mei le e frică să dea mingea în out”

Naționala U21 a României a debutat cu stângul la Campionatul European de juniori. Tricolorii mici au fost învinși la Trnava de Italia cu 0–1, iar șansele la calificarea în fazele superioare au scăzut considerabil. La final, Daniel Pancu a vorbit despre greșelile făcute de elevii săi.

România. învinsă de Italia în primul meci de la EURO U21

România nu a făcut un meci slab în fața Italiei, însă peninsularii au avut mai multă calitate la mijlocul terenului. Au deschis scorul în prima repriză.

Pentru naționala de juniori urmează partidele cu Spania și Slovacia, care se anunță la fel de complicate. Tricolorii au nevoie de două rezultate pozitive pentru a mai visa la calificarea în fazele eliminatorii.

Daniel Pancu, vehement: „Cred că, dacă aș fi fost pe bancă, câștigam meciul ăsta”

Pe bancă s-a aflat Răzvan Rotaru. Totuși, „Pancone" a fost prezent la interviuri și a avut un discurs extrem de dur. El s-a plâns de greșelile făcute de elevii săi, care, din păcate, au arătat că nu au aceeași experiență ca adversarii.

„Sunt nemulțumit de multe lucruri. Diferența a făcut-o experiența lor. Italienii, cu pragmatismul lor… Nu se punea problema, individual, să-i batem. Sunt câteva greșeli… Golul e unul de cascadorii râsului. Trebuia să luăm niște spații doar. Vorbim de două săptămâni. Au jucat cu trei decari. Au mai avut o bară după ce am dat o pasă fricoasă.

Noi, așa timizi în multe momente, am ratat un penalty. Am avut și o ocazie imensă în prelungiri. E o victorie a valorii și experienței lor. Cred că, dacă aș fi fost pe bancă, câștigam meciul ăsta. E greu din tribune. Ți se atrage tot timpul atenția să nu vorbești. Mai am un meci și expiră suspendarea. Îmi pare rău că nu sunt alături de băieți. Sunt convins că nu am fi pierdut azi meciul.

Era clar că aveam nevoie de mai mulți oameni în atac. Poate și la fazele fixe am avut speranțe. Semnalele mele au fost lente. Echipa asta a Italiei am văzut-o jucând lung. Au realizat imediat că punem presiune și au jucat cu mingea lungă. E la mintea cocoșului! Alor mei le e frică să dea mingea în out.

Au fost câteva greșeli puse pe seama lipsei de experiență. Nu are legătură primul 11 – a fost cel mai bun. Au jucat cei care s-au pregătit cel mai bine la antrenamente. Nu e o diferență mare. Eu cred că putem să batem Spania. E important de văzut cum ne refacem, că nu am mai jucat din trei în trei zile. Vom vedea câte schimbări vor fi”, a precizat Daniel Pancu, conform Pro TV.

