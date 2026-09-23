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Gică Hagi schimbă sistemul la echipa națională. Daniel Pancu, dezvăluiri din vestiar: „Așa va juca!”

Daniel Pancu e sigur că Gică Hagi va schimba sistemul la echipa naţională. Antrenorul giuleştenilor dezvăluie ce discuţie a avut cu selecţionerul.
Marian Popovici
23.09.2026 | 15:53
Gica Hagi schimba sistemul la echipa nationala Daniel Pancu dezvaluiri din vestiar Asa va juca
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi schimbă sistemul la echipa națională. Daniel Pancu, dezvăluiri din vestiar: „Așa va juca!”. Sursa: colaj Fanatik
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Naţionala României se pregăteşte pentru primele teste din Liga Naţiunilor. Gheorghe Hagi va avea nu mai puţin de patru meciuri în 11 zile: cu Suedia acasă şi în deplasare, Bosnia-Herţegovina, acasă şi în Polonia.

Daniel Pancu, despre meciurile din Liga Naţiunilor: „La un loc 2 ne putem gândi”

Daniel Pancu a spus la FANATIK SUPERLIGA că nu are mari aşteptări de la meciurile din Liga Naţiunilor şi spune că România poate să obţină locul doi în această grupă, pe care o vede foarte echilibrată:

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Foarte grele meciurile. Avem echipă bună. Sunt mulţi jucători ajunşi la maturitate, a mai trecut un an-doi peste ei. Sigur, cu condiţia să fie sănătoşi, să joace la echipele de club. Aşteptări nu am de la jocurile astea. Să spun că vor termina pe locul 1? Dar la un loc 2 ne putem gândi. Vor fi meciuri echilibrate”, a spus Pancu.

Gică Hagi schimbă sistemul la echipa naţională

Antrenorul Rapidului a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu Gică Hagi şi spune că selecţionerul este tentat să schimbe sistemul la echipa naţională. După 4-2-3-1 cu Georgia şi 4-3-3 cu Ţara Galilor, „Regele” se pregăteşte să joace cu trei fundaşi centrali:

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„E interesat să schimbe sistemul şi dacă mă gândesc pentru ce jucători m-a sunat înainte să facă convocările, cred că va juca cu trei fundaşi. Dacă le pun la cap pentru ce jucători m-a sunat, aşa cred. Sau va juca cu patru fundaşi, dar fundaşul dreapta să fie tot central, într-un meci sau două. 

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Îl văd dus pe direcţia asta să joace cu fundaşii centrali pe linia de fund. Dacă câştigă unul şi în stânga, să joace şi acolo cu un fundaş central de picior stâng. Doar Moruţan a rămas de la noi, dar m-a sunat şi de Paşcanu, care s-a accidentat. Au mai fost Dobre şi Grameni pe listă”, a spus Pancu.

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Pancu a analizat grupa României: „Suedia e mult mai bine cotată”

Suedia este favorita clară din Liga Naţiunilor în opinia lui Daniel Pancu. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că va fi interesant de urmărit cum va juca naţionala patru meciuri într-un interval scurt de timp şi care vor fi jucătorii care vor evolua cel mai mult:

„Avem un antrenor foarte bun care aduce spiritul de campion, respectul. E o grupă foarte grea, cu două echipe mai bine cotate ca noi: Suedia şi Polonia. Avem Bosnia, cu care ne-a fost greu tot timpul, dar un prilej foarte bun pentru a face o selecţie şi de a pregăti foarte bine campania pentru Euro. 

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Suedia e o echipă mult mai bine cotată, pe hârtie, ca noi. Este foarte greu. Cu Polonia şi Bosnia se poate. Dar orice rezultat pozitiv cu Suedia ar fi foarte bun. Pentru Euro vor conta meciurile. Eu aşa cred. 

Sunt foarte curios cum vom juca patru meciuri în 12 zile. Care vor fi jucătorii care vor evolua în trei meciuri. Contează foarte mult inspiraţia antrenorilor, este o provocare. Au avut de muncă lunile astea. Este o situaţie nouă pentru toată lumea”, a declarat Daniel Pancu.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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