Daniel Pancu, dezvăluiri despre soția sa, Andra. Cum au ajuns să formeze din nou un cuplu după o pauză de 18 ani

În cadrul unui interviu de pe YouTube Daniel Pancu a făcut o serie de informații despre soția sa. Descoperă în rândurile de mai jos cum au ajuns să formeze din nou un cuplu după o pauză de 18 ani. Care a fost prima întâlnire.

Daniel Pancu și Andra Teodorescu, poveste de dragoste incredibilă

Noul antrenor de la Rapid, Daniel Pancu (48 ani), . A semnat cu această formație de curând, iar acum își pregătește echipa și stafful tehnic.

Din fericire, nu a avut parte de același tratament în relația cu partenera de viață. Fostul antrenor al lui CFR Cluj este la al doilea mariaj, după ce în trecut a fost însurat cu Mihaela Stanciu. Cei doi au divorțat în 2019, după foarte mulți ani împreună, separarea aducând în viața lui o fostă iubită pe numele ei Andra Teodorescu.

Astfel, în toamna lui 2021 s-a căsătorit cu frumoasa blondină cu care avusese o scurtă legătură în tinerețe. Drumurile lor s-au reîntâlnit după o pauză de 18 ani, moment în care selecționerul naționalei de tineret a României și-a dat seama că are sentimente pentru aceasta. Ulterior, în pandemie au ajuns să se cunoască mai bine.

„Cu fosta soție am mai avut o perioadă în care nu am mai locuit împreună, prin 2001-2002. Nu eram căsătoriți, eram iubiți. Am cunoscut-o pe Andra în perioada aia, a fost o iubire de o vară. Ea avea job-ul în străinătate, am plecat și eu cu fotbalul. În perioada asta, din 2001 până în 2019, sunt 18 ani, cred că ne-am întâlnit de 4 ori, întâmplător.

Apoi, destinul ne-a adus din nou împreună. Nu am înșelat-o niciodată (n.r.- pe Mihaela, prima soție) cu Andra, nu există așa ceva. A fost făcută amantă în ziare. Eram un om liber (n.r.- când a reluat relația cu actuala soție), cu acte”, a explicat Daniel Pancu, în podcastul .

Daniel Pancu: ”Dacă nu venea pandemia nu aveam nicio șansă”

„Niciodată nu mă gândeam (n.r.- la o a doua căsătorie). Eram după un meci, eram antrenor la Rapid. Mă gândeam unde să plec în vacanța de iarnă. Mă trezisem dimineața, am văzut un mesaj de la ea, foarte ciudat. Zâmbeam așa. M-a întrebat ce fac. Ce să fac la ora asta?

Eram divorțat de 8 luni. I-am spus că stau în pat, am schimbat două mesaje și ne-am întâlnit la prânz. Am mâncat împreună și asta a fost. Eu nu mă gândeam niciodată la căsătorie, eu știam că e măritată. Nu știam că divorțase de 4 ani. Dacă nu venea pandemia, nu aveam nicio șansă. Am stat un an împreună, ne-am povestit toată viața”, a continuat Daniel Pancu, în același podcast.

În altă ordine de idei, antrenorul a rămas în relații bune cu prima soție, Mihaela Stanciu. Tehnicianul și sora fostului căpitan de la Rapid, Nicolae Stanciu, au împreună doi copii, David și Victoria, fetița călcând pe urmele figurii paterne. Aceasta face fotbal de la vârsta de 7 ani. Atunci a ajuns la Centrul de performanță Rapid București.