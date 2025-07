Daniel Pancu, dezvăluiri incredibile după plecarea de la naționala României U21: „Indisciplină! Cobor într-o seară să iau o apă și văd asta”

pentru faptul că a dat în jucători cu declarațiile făcute în timpul EURO 2025, Daniel Pancu a revenit asupra subiectului și a lansat un nou atac asupra celor care au făcut parte din lotul României U21.

Daniel Pancu, atac la jucători după ce România U21 nu a făcut niciun punct la EURO 2025

Fostul selecționer al naționalei de tineret a explicat că ar fi putut să trimită acasă mai mulți jucători care nu i-au respectat regulile stabilite. El nu a dat nume, dar a precizat că toți au fost titulari în primul joc cu Italia U21.

”Impresia e că puteam face mai mult. Dacă nu am făcut, înseamnă că nu am meritat. Am înțeles că a fost multă vâlvă în țară privind declarațiile mele. Eu nu cred în ghinion și noroc în fotbal. Dacă am făcut zero puncte, înseamnă că atât am meritat.

Specialiștii de la Comisia Tehnică nu au fost atât de nemulțumiți cum am fost eu. Mă leg de niște aspecte referitoare la disciplina jucătorilor, la profesionalismul lor, la conștientizarea momentului

Dacă eu spun că la 23 nu mai iese nimeni din cameră și cobor într-o seară la 23:21 să iau o apă, văd 4 jucători. Unul era la masaj, 3 pe holuri. Eu consider că e indisciplină. Puteam să îi trimit acasă, dar s-ar fi creat iar vâlvă. Toți 4 au fost titulari cu Italia”, a declarat Pancu, la .

Pancu, arată cu degetul către tot grupul

Tehnicianul, care s-a arătat pentru a discuta pe seama contractului care i-a expirat la 1 iulie, este de părere că toate aceste mici acte de indisciplină duc la astfel de rezultate nefaste.

”Dacă spun că nu ai nevoie de telefon de la antrenament până la hotel și invers, îi mai vezi pe câte unii cu telefonul. Eu vorbesc la general. Grupul e responsabil pentru cel care nu stă în cameră, pentru cel care își ia telefonul cu el, pentru cel care are un kilogram în plus.

Așa se ajunge să ratezi cu poarta goală, să ratezi penalty sau iei un cartonaș roșu și se întoarce soarta jocului. Poate acum înțelege lumea la ce mă refer. Nu le pot reproșa nimic la capitolul atitudine.

În prima săptămână, când trebuia să trimit trei jucători acasă, pentru a finaliza lotul, a fost foarte bine, toți trăgeau tare. Apoi, când i-am trimis pe cei trei, s-au relaxat iar. Nu vorbesc de tot grupul. Cu Cîrjan nu am fost compatibil, nu am ce să comentez. Vorbim de un jucător cu care noi nu am marcat niciun gol cu el pe teren, niciunul!”, a spus Daniel Pancu.

Ce nemulțumire are față de staff-ul său

Pe lângă jucători, fostul selecționer al naționalei U21 a României a avut de făcut un reproș și la adresa staff-ului său, care nu a reacționat așa cum trebuie la un mesaj pe care l-a trimis în timpul partidei cu Italia U21.

”Analizam de o săptămână video Italia și, la una din ședințe, am decis să întreb pe ce post joacă Fabian, care tocmai câștigase Cupa Italiei cu Bologna, contra Milanului. Unul n-a știut, altul a reușit din a treia încercare, după ce i-au șoptit ceilalți. Era vorba de un jucător valoros, care trebuia marcat, câștigase Cupa Italiei.

Singura supărare față de staff este legată de golul cu Italia. Am și acum mesajul în telefon, dat cu 7 minute înainte de gol. Exact așa am scris: ‘Zonă periculoasă de infiltrare Ruggeri, să acopere Corbu’. Cum am luat golul? Fix așa. Asta m-a enervat, am luat gol ca în mesaj.

Echipa asta este și creația mea, de aceea îmi permit să vorbesc. Eu am fost declarat nebunul Europei, iar echipa asta a jucat la turneul final. Unii jucători nici nu aveau cotă pe Transfermarkt. Pe doi-trei din ei să îi păzească Dumnezeu să îi prind la vreo echipă de club, pentru ce au făcut la finalul meciului cu Slovacia!”, a afirmat Pancu.