Sport

Daniel Pancu, din vară la Rapid?! Ultimele detalii despre situaţia antrenorului de la CFR Cluj: “Am discutat cu el şi asta a transmis”. Ce se întâmplă cu Gâlcă

Derby de foc în Superliga: Rapid – CFR Cluj. Poate ajunge Daniel Pancu, din vară, în Giulești? Ce se întâmplă cu Costel Gâlcă: Giovanni Becali a dat toate răspunsurile.
Alex Bodnariu
04.05.2026 | 09:41
Daniel Pancu din vara la Rapid Ultimele detalii despre situatia antrenorului de la CFR Cluj Am discutat cu el si asta a transmis Ce se intampla cu Galca
EXCLUSIV FANATIK
Pleacă Pancu de la CFR la Rapid!? Ce crede Giovanni Becali
ADVERTISEMENT

Vom avea parte de un derby de 5 stele în etapa cu numărul 7 din Superliga României. CFR Cluj merge în Giulești pentru duelul cu Rapid. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar din țara noastră, a vorbit despre viitorul antrenorilor celor două echipe.

Ce se întâmplă cu Costel Gâlcă dacă Rapidul nu prinde Europa. Răspunsul lui Giovanni Becali

Situația de la Rapid este una foarte complicată. Echipa din Giulești părea că poate lua titlul în acest sezon, însă în play-off rezultatele au fost dezastruoase. Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca antrenorul Costel Gâlcă să plece din Giulești în vară.

ADVERTISEMENT

„Eu nu cred că Rapid va lua decizia de a-l înlocui pe Gâlcă. Nu știu ce contract are. De obicei, Gâlcă semnează contracte cu clauză de reziliere. E un context civilizat. Dacă intri în cupele europene, se prelungește. Așa are Pancu la CFR Cluj. Se fac renegocieri. Pe Costel, din reacțiile lui, nu îl văd un băiat fericit. A fost pe primul loc. Vezi cum se repetă la Bergodi? A intrat în play-off și pierde tot. Același lucru se poate întâmpla și cu Costel. Are nevoie de o victorie cu CFR”, a explicat Giovanni Becali.

Pleacă Pancu de la CFR la Rapid!? Ce crede Giovanni Becali

Tot mai des se vorbește despre posibilitatea ca Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, să îi ia locul lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului. Giovanni Becali consideră că tehnicianul din Gruia își va prelungi, cel mai probabil, înțelegerea cu ardelenii, întrucât este foarte mulțumit de condițiile de la club.

ADVERTISEMENT
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
Digi24.ro
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)

„Am vorbit cu Pancu. El a spus că preferă să rămână la CFR Cluj. E un club cu ADN. Never say never (n.r. niciodată să nu spui niciodată). Poate să vină o ofertă. El e rapidist. E profesionist, dar e rapidist. E prima lui experiență în campionatul nostru. El a fost la naționala de tineret. Există mai multe posibilități. Poate să vină o ofertă și din afară. Dacă Gâlcă nu rămâne la Rapid, se poate vorbi. Nu mă interesează acum. Are un contract acum cu CFR. Clubul e de acord să îi ofere o renegociere. El este foarte mulțumit de condițiile de acolo. A avut două-trei întâlniri cu domnul Varga. Dacă domnul Varga își pune afacerile la punct, va redeveni o nucă tare. Pancu are nevoie de 4-5 jucători importanți. Joacă acum un rol de protagonist”, a mai spus impresarul la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a dat declarația serii: ”Îmi pare rău s-o spun”. Ce a...
Digisport.ro
Cristi Chivu a dat declarația serii: ”Îmi pare rău s-o spun”. Ce a făcut după ce a devenit campion al Italiei cu Inter

Daniel Pancu, IN LOCUL lui Costel Galca in Giulesti!? ANUNT CATEGORIC inainte de Rapid - CFR Cluj

Horia Ivanovici, intervenție în forță: „Primarul Ciucu vs. CSM București, echipa lui de...
Fanatik
Horia Ivanovici, intervenție în forță: „Primarul Ciucu vs. CSM București, echipa lui de Champions League”
“MAGICO CHIVU!” Gazzetta dello Sport dezvăluie cum s-a schimbat viața lui Cristian Chivu,...
Fanatik
“MAGICO CHIVU!” Gazzetta dello Sport dezvăluie cum s-a schimbat viața lui Cristian Chivu, la volan, cu o țigară aprinsă și o melodie italiană pe buze
Cum a ajuns, de fapt, Hagi la Steaua. Contractul pe care l-a semnat...
Fanatik
Cum a ajuns, de fapt, Hagi la Steaua. Contractul pe care l-a semnat pe când era la Sportul. Document oficial
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino Iorgulescu: 'Vă bateți joc! Dacă nu jucați, pun Internele pe voi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!