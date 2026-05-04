Daniel Pancu, din vară la Rapid?! Ultimele detalii despre situaţia antrenorului de la CFR Cluj: “Am discutat cu el şi asta a transmis”. Ce se întâmplă cu Gâlcă

Vom avea parte de un derby de 5 stele în etapa cu numărul 7 din Superliga României. CFR Cluj merge în Giulești pentru duelul cu Rapid. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar din țara noastră, a vorbit despre viitorul antrenorilor celor două echipe.

Ce se întâmplă cu Costel Gâlcă dacă Rapidul nu prinde Europa. Răspunsul lui Giovanni Becali

. Echipa din Giulești părea că poate lua titlul în acest sezon, însă în play-off rezultatele au fost dezastruoase. Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca antrenorul Costel Gâlcă să plece din Giulești în vară.

„Eu nu cred că Rapid va lua decizia de a-l înlocui pe Gâlcă. Nu știu ce contract are. De obicei, Gâlcă semnează contracte cu clauză de reziliere. E un context civilizat. Dacă intri în cupele europene, se prelungește. Așa are Pancu la CFR Cluj. Se fac renegocieri. Pe Costel, din reacțiile lui, nu îl văd un băiat fericit. A fost pe primul loc. Vezi cum se repetă la Bergodi? A intrat în play-off și pierde tot. Același lucru se poate întâmpla și cu Costel. Are nevoie de o victorie cu CFR”, a explicat Giovanni Becali.

Pleacă Pancu de la CFR la Rapid!? Ce crede Giovanni Becali

Giovanni Becali consideră că tehnicianul din Gruia își va prelungi, cel mai probabil, înțelegerea cu ardelenii, întrucât este foarte mulțumit de condițiile de la club.

„Am vorbit cu Pancu. El a spus că preferă să rămână la CFR Cluj. E un club cu ADN. Never say never (n.r. niciodată să nu spui niciodată). Poate să vină o ofertă. El e rapidist. E profesionist, dar e rapidist. E prima lui experiență în campionatul nostru. El a fost la naționala de tineret. Există mai multe posibilități. Poate să vină o ofertă și din afară. Dacă Gâlcă nu rămâne la Rapid, se poate vorbi. Nu mă interesează acum. Are un contract acum cu CFR. Clubul e de acord să îi ofere o renegociere. El este foarte mulțumit de condițiile de acolo. A avut două-trei întâlniri cu domnul Varga. Dacă domnul Varga își pune afacerile la punct, va redeveni o nucă tare. Pancu are nevoie de 4-5 jucători importanți. Joacă acum un rol de protagonist”, a mai spus impresarul la Giovanni Show.

