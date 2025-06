Daniel Pancu, discurs exploziv după Georgia U21 – România U21 0-1: „Vă jur că nu știu cine rămâne” + dezvăluiri despre un jucător: „Plângea în vestiar”. Video

, după un gol marcat în repriza secundă de Andrei Borza. A fost ultima partidă de pregătire a „tricolorilor” înainte de turneul final al EURO, iar selecționerul Daniel Pancu a vorbit despre mai multe aspecte importante la finalul întâlnirii.

Daniel Pancu, discurs exploziv după ce România U21 a învins Georgia

Selecționerul României U21 a fost extrem de nemulțumit de faptul că jucătorii săi nu au evoluat constant la echipele de club, acesta fiind nevoit să le ofere minute la națională. „Victoria este importantă, dar obiectivele noastre au fost altele. Suntem cu o săptămână înainte să înceapă un turneu final și noi dăm minute jucătorilor la echipa națională. Din păcate, asta este situația fotbalului românesc, nu aveam prea multe variante la dispoziție.

ADVERTISEMENT

După o săptămână încărcată, cu obiectiv fizic, s-a lucrat mult pe tranziții și pe spații mici, cu care unii jucători nu prea sunt obișnuiți, nu am absolut nimic ce să le reproșez. Nici astăzi, nici în antrenamente. Doar că sunt nemulțumit de destule lucruri. O dau pe oboseală, și mentală, și fizică, vor avea liber și noaptea asta și mâine. Doar un antrenament de refacere după care vom intra în linie dreaptă”, a afirmat Daniel Pancu după victoria cu Georgia.

Selecționerul va trebui să renunțe la trei jucători înainte de turneul final al EURO: „Nu știu cine pleacă acasă”

Daniel Pancu a avut la dispoziție un lot de 26 de fotbaliști în această perioadă de pregătire, însă pe lista finală pentru EURO se vor afla doar 23 de jucători. „Trebuie să iau niște decizii. Veștile nu sunt foarte bune, mai am până la 12 noaptea, sper să fiu inspirat. Săptămâna a fost încărcată, sunt jucători noi, jucători fără minute, jucători care nu au jucat împreună.

ADVERTISEMENT

În lipsa unui stil românesc, nu avem un stil în România, am spus-o de atâtea ori. E foarte greu să avem cursivitate în acțiuni și să avem un număr de pase reușite în jumătatea adversă sau să recuperăm mingi în treimea adversă. S-a întâmplat în campania de calificare, dar adversarii sunt de calibrul Elveției și mai sus.

Vă dau cuvântul meu de onoare că nici acum nu știu cine pleacă acasă. E foarte greu, mă gândesc încontinuu și nu știu de unde să tai. Toți au fost implicați, nota 10 la antrenamente. Dar trebuie să iau o decizie, și eu am pierdut un turneu final pentru că domnul Pițurcă a renunțat la mine. În 1998, după ce am participat în calificări și am jucat două meciuri importante”, a transmis fostul atacant.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, devastat când a aflat că va rata Campionatul European: „Plângea în vestiar”

, contra lui Dinamo, dar a fost prezent alături de coechipieri în această perioadă de pregătire. Din nefericire, . „De asta a venit Mitrov, pentru că era clar că Fane are o problemă, nu s-a putut reface, trebuie să anunțăm lotul.

ADVERTISEMENT

Sincer, mă așteptam, bine că nu a făcut ceva mai grav, e o chestie de destin și la el, i-am spus și lui Grameni să aibă grijă. Văd că a ieșit sănătos de pe teren, sper să nu aibă nicio problemă. Sunt momente grele, dar astea ar trebui să-l întărească, să-l facă mai puternic. Asta i-am transmis ieri, pentru că pur și simplu plângea în vestiar”, a transmis Daniel Pancu.

Naționala Italiei, „un adversar foarte incomod pentru fotbalistul român”

Repartizată în grupa A de la Campionatul European, alături de Spania, Italia și țara gazdă, Slovacia, România va debuta la turneul final pe 11 iunie, cu un duel la Trnava împotriva „Squadrei Azzurra”. Daniel Pancu a analizat ce va urma pentru echipa sa la turneul final. „Nu are nicio legătură acest meci cu cel împotriva Italiei, am schimbat echipele.

Știu echipa Italiei în mare parte, o cunosc foarte bine, este un adversar foarte incomod pentru fotbalistul român, pentru că joacă mereu înainte, joacă în lateral, atacă foarte mult careul, cu foarte mulți oameni. E o echipă de o intensitate… Îmi place la nebunie, o echipă împotriva căreia aș da și eu foarte mult să pot evolua.

A fost o atmosferă foarte frumoasă, le mulțumim suporterilor, sunt interesați de echipa națională, ne așteptăm și la turneul final să avem parte de susținerea lor cât mai numeroasă, pentru că avem nevoie.

Problemele grave sunt la est de noi, dar tot un ‘război’ este și la noi, unul de ordin psihologic. Trebuie să fim de nota 100 toți, fizic, tactic, mental nu mai spun, pentru că adversarii de genul acesta dacă te-au simțit cu o slăbiciune, profită la maxim. Trebuie să fim mai mult decât perfecți pentru a reuși ceva.

Tavi Popescu a mai fost căpitan, în preliminarii cu Armenia, când am câștigat 2-0. În a doua repriză Borza a purtat banderola. Eu i-aș pune pe toți căpitani, pentru că încerc să-i responsabilizez pe toți”, a adăugat fostul antrenor al Rapidului.

Absența lui Rareș Ilie, cauzată de un joc: „Putea să fie mult mai atent”

Rareș Ilie a fost lăsat pe bancă de Daniel Pancu pentru meciul amical contra Georgiei, iar selecționerul a explicat la final de ce a lipsit de pe teren fostul jucător al Rapidului. „Au jucătorii din ziua de azi cel mai prost joc pe care l-am văzut la vreo echipă.

După ce se produc atâtea microrupturi fibrilare în cadrul unui antrenament, mai ales cele intense, pentru că au fost două zile, ei se opresc, le aruncă cineva din spatele porții câte o minge și fac competiție șutând la poartă, marcând goluri. Rareș Ilie avea și o lovitură oarbă pe cvadriceps și el a tras la poartă, normal… Bine, cred că și noi eram la fel la vârsta aceea. Putea să fie mult mai atent, dar el rămâne cu noi”, a spus Daniel Pancu.