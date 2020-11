Daniel Pancu, după ce a eliminat CFR Cluj din Cupa României: “Suntem neplătiți de când am venit la Iași”

Daniel Pancu s-a declarat mulțumit după victoria cu CFR Cluj din Cupă, însă a menționat că la club sunt probleme financiare, aceștia nefiind plătiți de când a ajuns la club.

CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu, în 16-imile Cupei României de Poli Iași, cu scorul de 0-1.

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 63, de jucătorul lui Poli Iași, Andreias Calcan.

Daniel Pancu, după victoria din Cupa României: „Suntem neplătiți de când am venit la Iași”

„Este o victorie meritată. Suntem neplătiți de când am venit la Iași. Chiar dacă pare o victorie lipsită de importanță, pentru moralul nostru și poziția pe care o ocupăm în clasament contează foarte mult.

Duminică jucăm din nou cu ei, îi vom prinde din nou obosiți, este un lucru de luat în calcul. Golul lui Calcan a fost deosebit, o execuție fantastică, jucător de echipă, se descurcă exemplar pe ambele faze, sper să ne ajute sa câștigăm cât mai multe puncte.

Am gândit să dominăm mijlocul terenului, am făcut câteva greșeli în prima repriză, fac foarte bine presiune cei de la CFR Cluj”, a declarat Daniel Pancu.

Andreias Calcan: “Mulțumesc zeului fotbalului că mi-a trimis puțină inspirație”

„A fost o execuție de moment. Îi mulțumesc zeului fotbalului că mi-a trimis puțină inspirație, am marcat chiar cu piciorul stâng. Am simțit că se poate mai mult, că avem putere să marcăm și să ne calificăm.

Am cedat puțin posesia, am cedat deliberat terenul, dar CFR Cluj are jucători de calitate. Am crezut până la capăt că ne putem califica. Din câte îmi aduc aminte nu am pierdut aici.

Este și pentru suporterii lui U Cluj golul ăsta!”, a declarat marcatorul unicului gol al partidei, Andreias Calcan, la finalul întânlirii.

