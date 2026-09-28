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Înfrângerea categorică din partida România – Bosnia Herțegovina 2-4 a fost pusă de Daniel Pancu pe seama faptului că Gică Hagi a lăsat în afara lotului o serie de jucători importanți care formează nucleul de bază al naționalei.

Daniel Pancu a descifrat planul lui Gică Hagi după România – Bosnia Herțegovina 2-4

Imediat după , antrenorul Rapidului a vorbit despre faptul că Gică Hagi ar fi sacrificat cu bună știință jocul cu Bosnia Herțegovina. El consideră rezultatul normal, ținând cont că adversarul a venit cu o echipă închegată.

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”Totul e asumat în fața unei echipe care a fost la Mondial și a păstrat nouă jucători titulari. Sunt jucători care nu joacă între ei, nu schimbă două pase. Au fost frânturi de fotbal. Asta era calitatea jocului din start, nicio surpriză. Noi , nu ai cum să legi ceva.

(n.r. – Nu cred că Hagi a sacrificat meciul ăsta) Ba eu așa cred. Nu știu câți jucători de azi vom mai vedea la națională. Și el (n.r. – Hagi) vrea să-i cunoască, să-i vadă. El are obiectiv calificarea la EURO.

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Ne pasau ăia dintr-o atingere! Noi nu am avut agresivitate. Păi, generația noastră lua patru galbene în două minute dacă îi vedea pe ăștia că pasează așa! N-ai cum să îi vezi că pasează așa și să-i lași așa. E meci internațional, nu se poate să ne comportăm așa”, a declarat Pancu, la emisiunea Euro Fotbal de la .

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Gabi Balint a pus tunurile pe apărare

La rândul său, fostul mare atacant Gabi Balint s-a arătat dezamăgit de jocul prestat de naționala României și consideră că Gică Hagi va trebui să mai restrângă lotul și să se bazeze pe un grup format din puțin peste 20 de jucători.

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”Înfrângerea asta doare cel mai mult. Știrbește mult încrederea cu patru goluri primite. Lucrurile nu merg bine. Parcă nu am avut apărători centrali. E de urmărire a adversarului. Nu merge cu doi fundași centrali pe bandă. Înainte ne mai scotea portarul. Acum ne-a îngropat mai mult. Defensiv, slab.

La mijloc, nimic. Bîrligea a marcat, în rest nimic. Louis Munteanu a intrat, dar nu… Eu cred că trebuie să restrângem lotul. Nu putem să facem un lot atât de larg. Trebuie să vedem pe ce ne bazăm. Ne ducem pe 20 și ceva de jucători. Eu cred că Gică s-a lămurit de anumite lucruri. Bine, nu trebuie să-i excludem pe viitor.

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Trebuie restrâns lotul. Mai sunt două meciuri. Nu știu care e strategia. Eu cred că ar trebui restrâns puțin. Mai promovăm un tânăr, dar aici nu e echipă de club. Cu Suedia se joacă pe un stadion plin. E echipa națională, nu poți, nu poți”, a spus Balint.