Daniel Pancu, primire incendiară în Giuleşti! Scenografie spectaculoasă în startul meciului Rapid – Sepsi. Video

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În prima etapă a noului sezon al SuperLigii, Rapid primește vizita nou promovatei Sepsi OSK. Partida reprezintă revenirea în Giulești ca antrenor a lui Daniel Pancu, unul dintre idolii fanilor ”alb-vișinii”.

Daniel Pancu a fost primit ca un adevărat „fiu al Giuleştiului” de galeria Rapidului. Peluza Nord a afişat o scenografie spectaculoasă cu chipul lui Pancu, alături de mesajul: „Preţuim cu toată fiinţa Rapidul, libertatea şi credinţa”.

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Scenografia de pe Giuleşti

Cum se simte Daniel Pancu la revenirea în Giulești

Înainte de care închide runda inaugurală a SuperLigii, Daniel Pancu a mărturisit că sunt emoții inerente la întoarcerea în Giulești și a avut un mesaj clar pentru elevii săi.

”Stare bună din partea mea. Rapid are o echipă bună, o echipă care poate fi mai bună. Chiar cu inerentele emoții, dar nu chiar emoții. Până la urmă, emoția e la fiecare meci. Va fi o atmosferă specială, dar la Rapid am prins atâtea începuturi de campionat și lumea vine mereu cu o energie deosebită.

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În primul rând, discuția de la hotel cu jucătorii a început de la nouă meciuri – zero victorii Rapid. Iar ultimele opt meciuri cu Sepsi sunt zero victorii pentru Rapid. E o finală. O echipă care va da o replică foarte puternică, dacă nu suntem bine”, a declarat Pancu, la .

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Criteriile pe care s-a bazat în alegerea echipei de start

Tehnicianul giuleștenilor a surprins prin alegerile făcute pentru primul ”11” al duelului cu Sepsi OSK, dar a explicat că și-a dorit să aibă în teren jucători care să facă presing, deoarece își dorește ca echipa să domine fizic jocul.

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”Formula de start am gândit-o cu jucători care au făcut toată perioada de pregătire, bine din punct de vedere fizic, care se pretează unor acțiuni de presing. Obiectivul este să ne dominăm fizic adversarul.

Le mulțumesc fanilor, voi fi mai puțin atent la scenografie. Spun de o viață. În prima etapă, atmosfera pe Giulețti e altfel”, a spus Daniel Pancu, înainte de primul meci oficial de la întoarcerea pe banca Rapidului.

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Absență de marcă pentru Pancu

Pentru partida cu Sepsi OSK, din prima etapă a SuperLigii, antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a ales să înceapă cu următoarea formulă de echipă: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Bubanja – Dobre, Burmaz, Kamara.

Din păcate pentru giuleșteni, atacantul Claudiu din cauza unor probleme musculare. Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul a simțit o jenă la unul dintre antrenamente și as-a luat decizia să nu forțeze.