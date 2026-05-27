Daniel Pancu este noul antrenor de la Rapid! Anunțul oficial al clubului din Giulești și prima reacție a antrenorului: „E o zi minunată”

Daniel Pancu (48 de ani) a devenit în mod oficial în cursul zilei de miercuri noul antrenor principal al celor de la Rapid. Astfel, ulterior plecării sale de la CFR Cluj, el îl înlocuiește pe Costel Gâlcă în această funcție. Despre această mutare se știa deja în spațiul public de câteva săptămâni bune. La momentul respectiv, FANATIK a scris în exclusivitate despre revenirea lui „Pancone” la echipa sa de suflet.

Clubul din Giulești a confirmat această chestiune prin intermediul : „Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028. Bine ai revenit acasă, Pancone! Bun venit, mister”.

De asemenea, cu această ocazie Pancu a acordat și primele declarații din această postură: „E o zi minunată, așteptam ziua asta. Cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese. Sper să fim inspirați, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanți. Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate și să facem din nou clubul acesta să strălucească! Uniți suntem invincibili!”.

Cine îl înlocuiește pe Daniel Pancu la CFR Cluj

După cum se știe deja foarte bine, , după o aventură extrem de satisfăcătoare avută de el pe banca tehnică a echipei din Gruia, preluând formația când ea se afla foarte aproape de locurile de retrogradare din SuperLiga și ducându-o la finalul campionatului până pe locul 3, care asigură în mod direct prezența în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

În ceea ce privește înlocuirea lui Pancu la CFR Cluj, clubul din Gruia a luat deja decizia. Din informațiile obținute de FANATIK, confirmate ulterior de finanțatorul Neluțu Varga, , fostul selecționer al României, cel care a mai antrenat gruparea ardeleană de-a lungul carierei sale de până acum, cu rezultate bune. În prezent, el este în continuare liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia.

Cele mai importante statistici ale lui Daniel Pancu la Rapid