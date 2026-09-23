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Alex Dobre (28 de ani) a fost căpitanul Rapidului în aproape toate meciurile din sezonul trecut. În finalul play-off-ului, în urma unor replici tăioase față de tactica fostului antrenor Costel Gâlcă (54 de ani), fotbalistul a rămas fără banderolă. Venirea lui Daniel Pancu (49 de ani) nu i-a readus lui Dobre postura de lider oficial. Actualul tehnician din Giulești a dezvăluit ce se află la baza deciziei sale.

Daniel Pancu explică de ce nu i-a mai acordat banderola lui Alex Dobre: „Gesturi care nu fac cinste unui căpitan!”

Cu Daniel Pancu pe bancă, Rapid anunță pretenții mari în acest sezon. Deocamdată, alb-vișiniii sunt pe locul 2 în SuperLiga, la 2 puncte de liderul Dinamo. Și în acest sezon, Alex Dobre continuă să fie cel mai bun marcator pentru formația din Giulești, cu 3 reușite. „Extrema” Rapidului nu pare să resimtă șocul „deposedării” de banderola de căpitan.

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Invitat în platoul FANATIK SUPERLIGA, la o ediție specială, în care i-a anunțat pe elevii săi că echipa va avea alți căpitani față de sezonul trecut. S-a întâmplat într-o dimineață. „Pancone”, care recunoaște că este un tehnician direct, le-a spus în față fotbaliștilor ce a decis.

„(n.r. A fost un moment greu când i-ai luat banderola lui Dobre? S-a supărat?) Eu am un stil foarte direct și foarte simplu de a aborda oamenii și le-am spus dinainte că o să mă gândesc la un căpitan. Știau. Pur și simplu, într-o dimineață, pe teren, ei erau la prevenție și le-am spus: ‘Ia stați, băieți, puțin’. Am luat o hotărâre singur, nu m-am consultat cu nimeni. Căpitanii sunt X, Y și Z de azi înainte”, spune antrenorul Rapidului.

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Antrenorul giuleștenilor a dezvăluit motivele pentru care a decis să îi ia banderola lui Dobre și să le-o acorde altor fotbaliști. Despre golgheterul său, Pancu spune că postura din prezent, fără banderolă, îl ajută. „Sunt convins că-l ajută. El a fost în situația de a face niște gesturi și cu suporterii, și vizavi de antrenor, care nu fac cinste unui căpitan. Ca un căpitan, trebuie să fii exemplu.

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Pancu mai spune că, în afară de gesturile lui și atitudinea față de fostul antrenor, a mai existat un al treilea motiv care a stat la baza deciziei sale de a-i lua banderola: „Cu suporterii a fost un schimb de replici pe teren. Eu eram spectator. Apoi a ieșit public și a spus că nu înțelege tacticile antrenorului. Nu trebuia să o facă, ci să îi spună personal antrenorului. Și în al treilea rând, principalul motiv pentru care el nu a mai fost căpitan e acela că în atac prefer sistemul rotației. Iar un căpitan ar cam trebui să fie etapă de etapă titular. Bine, el joacă, dar putea la fel de bine să nu joace”.

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Cum a reacționat Dobre când a aflat că nu mai este căpitanul Rapidului

Întrebat dacă Alex Dobre s-a supărat în primă fază, când a aflat că nu mai poartă banderola de căpitan, Pancu a dezvăluit: „Poate pe moment s-a supărat, dar eu cred că am luat o decizie bună. Cred că acum e cu gândul total la ce face el”.

Despre fotbalistul său, tehnicianul din Giulești are numai cuvinte de laudă: „Dobre este un jucător care poate decide singur un meci. Cu jocul blocat, poate avea o decizie individuală care poate să decidă jocul”.

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