Daniel Pancu explică de ce Rapid nu promovează: ”Condițiile nu sunt la nivelul așteptat”

Fostul antrenor și președinte al clubului Rapid București, Daniel Pancu, a explica de ce giuleștenii nu reușesc să promoveze în Casa Pariurilor Liga 1.

”Vișinii” au avut o șansă importantă în sezonul precedent de a reveni în elita fotbalului românesc, dar au încheiat pe ultimul loc în play-off-ul din Liga 2.

Deși așteptările erau foarte mari pentru actuala stagiune, rapidiștii au avut un start modest de sezon și se află abia pe locul 14, cu doar 13 puncte.

Rapid e departe de promovare și Daniel Pancu a găsit explicația

Legenda Rapidului, Daniel Pancu, a explicat că principala cauză a faptului că echipa nu promovează în Liga 1 este faptul că nu există condiții la nivelul așteptărilor la baza de pregătire.

”De la Rapid mi-am primit restanţele, chiar dacă a fost o mică întârziere, dar am primit banii doar pentru ce am lucrat. Nu am mai discutat cu nimeni de acolo. Meciuri am mai văzut doar două sau trei. Au avut şi meciuri reuşite, au avut jucători infectaţi”, a spus tehnicianul la Telekom Sport.

”Mulţi nu cred ce spun, dar principalul motiv pentru care Rapid nu se ridică la nivelul aşteptat e nivelul de pregătitre, baza de la Rapid. Condiţiile de antrenament nu sunt pentru o echipă care se gândeşte la promovare”, a mai declarat Pancu.

De situația de la Rapid este îngrijorat și un alt copil rebel al Giuleștiului, Marius Șumudică. Actualul antrenor de la Gazintep a dat de pământ cu jucătorii care au dus clubul pe locul 14 în clasamentul din Liga 2.

Florin Manea este dispus să-și ajute marea dragoste fotbalistică, Rapid, chiar dacă a fost ”lepădat” total neelegant de conducere la începutul lui iulie. Fiul cel mare al regretatului Nicolae Manea își oferă ajutorul necondiționat, fără nicio pretenție financiară, pentru redresarea situației dezastruoase în care a ajuns echipa din Giulești.

În etapa a 12-a din Liga 2, Rapid va primi vizita Farului Constanța, o altă pretendentă la locurile de play-off în acest sezon. Întâlnirea este programată duminică, 15 noiembrie, de la ora 14:30.

