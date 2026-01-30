Daniel Pancu exultă după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Acum vorbesc despre play-off! Fac precum maimuțele din cauza jucătorilor”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a mai bifat o victorie în SuperLiga și și-a reaprins speranțele la play-off. Ce a spus Daniel Pancu după meciul „nebun” câștigat cu 4-2 pe teren propriu contra lui Metaloglobus.

Concluziile lui Daniel Pancu după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2

O nouă etapă, o nouă victorie pentru CFR Cluj. După ce au marcat 4 goluri în deplasare, etapa trecută, cu FCSB, ardelenii au marcat alte 4 în această rundă, dar acasă, cu Metaloglobus.

Daniel Pancu a vorbit la finalul partidei disputate în cadrul . Antrenorul ardelenilor a spus că îl compătimește pe Mihai Teja, omologul său de la Metaloglobus, dar și că acum își permite să vorbească despre play-off. De asemenea, „Pancone” a explicat de ce face „precum maimuțele” pe marginea terenului.

„Pe toți adversarii îi urmăresc. E o echipă care joacă în unele momente mult peste nivelul de la jumătatea clasamentului. E o echipă cu salarii foarte mici, dar au principii, atacă spații. Într-un context în care joacă fără presiune, și asta e adevărat, dar se vede clar un joc antrenat, asta i-am spus lui Mihai, dacă avea jucători cu calitate obținea mult mai mult!

Acum vorbesc despre play-off, cu jumătate de gură, dar vorbesc. În teorie, programul e mai ușor decât atunci când am venit eu, că am jucat cu echipe de play-off. Acum e care pe care, suntem echipa cu elan, dacă rămânem sănătoși, uniți…turbulențe vom mai avea doar că s-a strâns clasamentul, dar echipa care vine cu elan e cea mai avantajată la final.

Încă am foarte mare încredere în jucători, e un defect, mi l-am mai corectat. Când mă gândesc că mai fac ca o maimuță pe margine…asta vine după discuții cu jucătorii. Când fac precum maimuțele, să știți că era pentru că vorbisem altfel. Suntem la fotbal, emoțiile nu pot fi controlate. Echipa o fac la antrenamente, dacă nu-i văd bine…în prima repriză nu m-am implicat mai deloc. În a doua repriză a trebuit să fac precum spuneam, dar lucrurile s-au reglat”, a spus Daniel Pancu.

Laudele lui Daniel Pancu pentru Andrei Cordea. „Mai câștigați cu el decât cu Louis Munteanu!”

Sosit în acest sezon în Gruia, Andrei Cordea a avut un impact imediat în echipa lui CFR Cluj. Fotbalistul, , a marcat și de această dată cu Metaloglobus. Pancu a spus că echipa lui este mult mai avantajată acum, cu Cordea, decât era cu Louis Munteanu, atacantul plecat în MLS.

„Eu glumeam cu conducerea când l-am adus pe Cordea, le spuneam că din multe puncte de vedere vom fi mai câștigați decât cu Louis Munteanu. Când e jocul blocat, el o punea la vinclu, dădea la poartă, dar Cordea în economia jocului, vine cu fața la poartă. Cred că avem atacanți de mare calitate”, a mai spus antrenorul ardelenilor.