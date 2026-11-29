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Rapid a zburdat duminică seară, pe teren propriu, cu FC Botoșani. Deși vremea a fost cu grade pe minus, tabela de marcaj a fost pe plus. Giuleștenii s-au impus cu 5-0, iar Daniel Pancu a avut motive să zâmbească.

Daniel Pancu, extrem de mulțumit după Rapid – FC Botoșani 5-0

După 5-0 cu FC Botoșani, starea din Giulești s-a schimbat în bine. . Tehnicianul a vorbit la rândul său la conferința de presă de după meci, mărturisind că formația sa este de neoprit pe teren propriu. „A fost mai ușor, pentru că și adversarii au avut un plan de a juca sus, cu fundașii centrali departe de poartă. Am avut multe spații și am profitat de ele. Pe spații știți foarte bine că Rapid are jucători foarte buni. Aici s-a făcut diferența. A fost o repriză perfectă. Jucătorii au interpretat mult mai bine aceste superiorități. Înțelegem mai bine anumite lucruri. Diferența a fost foarte mare, dar meritată. Este cea mai bună repriză de când sunt la Rapid. Facem greșeli din ce în ce mai puține”.

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„Pancone” chiar a ținut să glumească cu jurnaliștii, cărora le-a spus că, dacă Rapid ar evolua mai des în Giulești, sigur ar fi campioană: „Am spus, de când am venit, că prin februarie, martie, această echipă se va exprima mai aproape de potențialul ei real. De când a venit frigul suntem foarte bine, sperăm să o ținem tot așa. Gazonul a fost bun, ne-a ajutat, chiar dacă a fost foarte frig afară. Ne ajută că am pus alte 3 puncte, dar acum ne gândim la jocul cu UTA. Sperăm să fim la fel de fericiți și după acel joc. Dacă ați observat, avem probleme la meciurile din deplasare. Dacă am juca mai mult pe Giulești, am fi mult mai des campioni în istorie!”.

Daniel Pancu a spus cum va urmări derby-ul U Craiova – Dinamo

Chestionat despre ce își dorește să se întâmple la derby-ul U Craiova – Dinamo, rivalele principale la titlu în acest sezon, Daniel Pancu a spus că va urmări meciul detașat. Marea sa dorință este să vadă Rapid în play-off în primă fază. „Privesc detașat, nu vreau nimic. Eu îmi doresc doar ca noi să ne atingem obiectivul de a juca în play-off. Suntem la distanță mare de locul 7. Dacă se întâmplă să fim mai repede în play-off, matematic, vă anunțăm obiectivele ulterioare”.

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Daniel Pancu a spus ce s-a schimbat la Rapid după umilința cu FCSB

Daniel Pancu a vorbit și despre cum s-a schimbat echipa lui de la umilința trăită în derby-ul cu FCSB, când . „Cu FCSB a fost o seară nereușită. Toți jucătorii au fost sub nivelul lor. Se mai întâmplă în fotbal. A fost dureros, am pierdut în fața unei rivale de tradiție. S-au schimbat lucrurile de atunci, jucătorii nu au mai prins zile la fel de proaste precum cea de atunci cu FCSB!”.

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Daniel Pancu a spus de ce preferă să plece la vestiare imediat după fluierul final

Pe final, Daniel Pancu a explicat motivul pentru care nu merge alături de jucătorii săi să celebreze victoriile împreună cu galeria. Antrenorul a spus că preferă să se prezinte fie când echipa lui pierde, și își asumă astfel vina, fie după o mare realizare, cum își dorește să se încheie sezonul. „Nu e despre mine la victorii. După o înfrângere cu FCSB, merg oricând în fața suporterilor pentru a răspunde. La victorii ca asta, prefer ca jucătorii să se bucure mai mult. Eu am o relație cu suporterii de 30 de ani, nu cred că le mai arde și de fața mea. Când va fi mai greu, mă voi prezenta și eu. Prefer să cânt și să dansez cu suporterii la final, să ne bucurăm atunci”, a conchis Daniel Pancu la conferința de presă de după meci.

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