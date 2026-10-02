Sport

Daniel Pancu exultă după Rapid – Genoa 2-0: „Suntem pe drumul cel bun. Ne-am îmbunătățit!”

Rapid a câștigat cu 2-0 amicalul cu Genoa. Ce a declarat antrenorul Daniel Pancu după succesul obținut pe Giulești în seara zilei de vineri, 2 octombrie.
Bogdan Ciutacu
02.10.2026 | 23:06
Daniel Pancu exulta dupa Rapid Genoa 20 Suntem pe drumul cel bun Neam imbunatatit
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Daniel Pancu, încântat de echipa lui după 2-0 cu Genoa. Foto: Colaj FANATIK.
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Rapid și Genoa s-au întâlnit vineri, 2 octombrie, într-un amical de lux pe Giulești. Echipa lui Daniel Pancu s-a impus cu 2-0, iar tehnicianul a reacționat la final. Ce a spus antrenorul giuleștenilor după succesul obținut.

Concluziile lui Daniel Pancu după Rapid – Genoa 2-0

Stojilkovic (55) și Rareș Pop (81) sunt jucătorii care au rezolvat meciul pentru Rapid în disputa cu Genoa. Spectacolul a fost prezent nu doar pe teren, ci și în tribune, unde ambele tabere au scandat împotriva aceleiași echipe din Serie A. După fluierul final, Daniel Pancu a oferit o scurtă reacție. Tehnicianul a spus cât de important a fost un asemenea meci în perspectiva partidelor care urmează în campionat după pauza competițională.

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„Le mulțumim că s-au deplasat până aici. Am întâlnit un adversar mult mai bine cotat decât noi, o echipă din Serie A, cu un antrenor de mare valoare. Cariera lui de jucător o știm cu toții, dar nu ăsta era obiectivul nostru. Am spus înainte de joc, am luat-o ca o reactivare pentru că e o pauză foarte lungă.

Ne pregătim de o deplasare la Cluj, iar cea mai bună ocazie pentru noi a fost să întâlnim un adversar de nivelul celor de la Genoa în seara aceasta. Chiar dacă, lipsită de mulți jucători care sunt mai mult titulari, s-au prezentat cu o echipă bună. Obiectivul nostru, acela de a ne măsura forțele cel puțin din punct de vedere fizic cu ei, a fost unul reușit și sunt mulțumit de multe aspecte ale acestei seri”, a spus inițial antrenorul Rapidului.

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Capitolul la care Rapid s-a îmbunătățit în opinia lui Daniel Pancu

Chestionat despre eficiența Rapidului în atac, comparativ cu meciurile precedente, Daniel Pancu a spus că este încântat de progresul făcut de echipa sa. El consideră că giuleștenii au făcut pași importanți. „Suntem pe drumul cel bun și din punctul ăsta de vedere. E și normal.

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Jucătorii se acomodează unii cu alții, e nevoie de timp, ca întotdeauna când sunt mulți jucători noi. Mai sunt jucătorii care sunt la echipa națională, dar într-adevăr, ați sesizat bine, e un aspect la care cred eu că ne-am îmbunătățit”, a mai declarat Daniel Pancu.

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Luni, pe 12 octombrie, echipa lui Daniel Pancu se va deplasa pe terenul Universității Cluj pentru meciul din etapa a 11-a din SuperLiga. De partea cealaltă, Genoa va da peste Fiorentina lui Drăgușin pe 10 octombrie.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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