Daniel Pancu face curăţenie la Rapid după cantonament: „Renunţăm la ei!” Care e situaţia lui Dobre

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Rapid a revenit din cantonamentul desfășurat în Austria, iar giuleștenii vor continua pregătirile în țară înainte de debutul în noua stagiune. Antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre schimbările care se vor mai produce în lot, printre cei care ar putea să plece de la echipă numărându-se inclusiv Alexandru Dobre.

Daniel Pancu a oferit ultimele detalii despre mutările pregătite de Rapid

Daniel Pancu a anunțat că Rapid va renunța la mai mulți jucători în următoarea perioadă, deoarece lotul este extrem de numeros. De asemenea, tehnicianul a confirmat faptul că mai așteaptă și alte achiziții. „Da, e bine că am ajuns sănătoși, se mai întâmplă și astfel de lucruri, dar am fost rezilienți. Nu s-a plâns nimeni, jucătorii s-au comportat extraordinar, chiar dacă suntem obosiți. Am mai terminat un cantonament, e bine că l-am terminat cu bine și ne odihnim următoarele două zile. Începe repede sezonul, e normal, orice antrenor nou care vine la o echipă și-ar mai fi dorit să aibă măcar două jocuri de verificare la dispoziție.

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Dar începe, începe pentru toată lumea și vom fi pregătiți la începutul campionatului. Se lucrează la campania de transferuri, clubul știe și profilele jucătorilor, vor mai veni. Eu cred că vor mai veni jucători. Și de plecat vor mai pleca, cu siguranță, pentru că suntem foarte mulți. E un lot care nu a fost făcut de mine și sunt poziții în care încărcarea este mare, va trebui să renunțăm la anumiți jucători”, a spus antrenorul Rapidului, conform . .

Alex Dobre, OUT de la Rapid? Anunțul lui Daniel Pancu

Tehnicianul a confirmat și faptul că printre jucătorii care ar putea să plece de la echipă se numără și fostul căpitan al echipei, Alex Dobre. „Încă nu s-a tras linie, pentru că sunt mulțumit de cam toți jucătorii, de comportamentul lor. Dar urmează meciurile oficiale, jocurile pe puncte, jocurile sub presiune.

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Am început să-i cunosc ușor-ușor și cred că am o imagine destul de aproape de claritate în momentul ăsta individual a lor. Sunt, ca la orice echipă, jucători cu care te potrivești, jucători cu care nu te potrivești. Nu știu nimic de Dobre, habar nu am, singurul lucru de care sunt sigur și îl știu e că orice jucător este de vânzare și clubul poate interveni oricând”, a declarat „Pancone”. .

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Daniel Pancu a anunțat obiectivul său la Rapid

Rapid s-a calificat în play-off în ultimele sezoane, dar a avut o cădere incredibilă spre finalul sezonului. „Decât să iei un jucător bun, pregătit, mai bine aștepți după unul foarte bun, chiar ușor nepregătit. Campionatul este lung, are foarte multe etape. Problema Rapidului în ultimii ani a fost la finalul campionatului, în niciun caz în sezonul regular. Așa că dacă e un jucător foarte bun, merită să așteptăm.

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E un obiectiv și al meu play-off-ul. După care în play-off vom vedea. Până atunci sunt 30 de etape. Se joacă pe patru anotimpuri, începem la 40 de grade. Se face vinul, pastrama, vine gheața, ne dăm cu patinele, vin ghioceii iarăși… Sper să-mi mai luați un interviu și la anul pe vremea asta. Nu e vorba de furnicături, de emoții, credeți-mă. Mi-a fost dor, normal, dar nu e despre mine aici. Nu e despre mine. Actorii sunt alții. Și antrenorul are rolul lui. E important ca cei din teren să simtă”, a afirmat Daniel Pancu.

Daniel Pancu, mesaj ferm pentru jucătorii de la Rapid

Tehnicianul a subliniat faptul că jucătorii trebuie să fie mult mai responsabili în noua stagiune, în special față de suporteri. „Dacă e un lucru la care pot să spun că am speranțe mari este legat de modul în care cei care îmbracă tricoul vișiniu vor reprezenta și publicul, chiar dacă în momentul de față nu știu dacă mai e vreun jucător de-al nostru crescut în Giulești. Dar e un punct de plecare și va trebui să fim cu toții mult mai responsabili, mult mai conștienți de tricoul pe care îl îmbrăcăm, să fim mai uniți și să fim conștienți tot timpul.

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Am transmis asta și jucătorilor în perioada asta de până acum, că nu suntem de capul nostru. Reprezentăm pe cineva, reprezentăm o stare de spirit. Reprezentăm foarte mulți suporteri, nu doar din România, ci și din întreaga lume. Și responsabilitatea ar fi punctul de la care plecăm. Suntem mult mai responsabili în toate acțiunile noastre, să nu mai existe certuri cu suporterii, certuri cu antrenorii, certuri între noi și multe alte lucruri pe care sper să le rezolv cât mai repede, dar le vom rezolva”, a spus Pancu.