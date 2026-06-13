Sport

Daniel Pancu face două noi victime la Rapid: „Mulțumim pentru efort!”

La Rapid a început curățenia de vară! Deși e pauză competițională, Daniel Pancu s-a pus pe dat jucători afară. Giuleștenii au anunțat că tocmai au renunțat la două dintre vedete
Cristian Măciucă
13.06.2026 | 18:17
Daniel Pancu face doua noi victime la Rapid Multumim pentru efort
breaking news
Daniel Pancu face două victime la Rapid: „Mulțumim pentru efort!”. FOTO: Fanatik
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Daniel Pancu (48 de ani) a început revoluția la Rapid. Clubul din Giulești a anunțat, prin intermediul canalelor oficiale, că a renunțat la două dintre vedetele transferate în sezonul trecut.

Daniel Pancu a pus pe liber două dintre vedetele de la Rapid

Aduși cu surle și trâmbițe sub formă de împrumut în stagiunea precedentă, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv și-au încheiat socotelile cu Rapid. Clubul de sub Podul Grant a anunțat că celor doi foști fotbaliști de la CFR Cluj le-au expirat împrumuturile și că nu vor mai continua în Giulești. „Perioada de împrumut a lui Leo Bolgado și Daniel Paraschiv la Rapid a ajuns la final. Mulțumim pentru profesionalism, efort și devotament! Mult succes în continuare!”, a scris Rapid în cazul ambilor fotbaliști.

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Leo Bolgado (27 de ani) evolua la Rapid din septembrie 2025 și acum se va întoarce la echipa de care aparține, CFR Cluj. În sezonul precedent, stoperul brazilian a evoluat în 15 meciuri în tricoul alb-vișiniu și a reușit să marcheze 1 gol și să dea ofere 1 assist.

Atât în cazul lui Bolgado, cât și în cel al lui Daniel Parschiv (27 de ani), Rapid avea opțiunea de transfer definitiv, dar conducerea giuleștenilor nu a dorit să activeze clauza. Paraschiv se va întoarce în Spania, la Real Oviedo, cu care mai are contract până în vara lui 2027. Împrumutat de Rapid în ianuarie, atacantul a jucat 19 meciuri și a marcat 4 goluri.

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Elvir Koljic a fost pus pe liber de Rapid

Înaintea lui Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, Rapid a mai disponibilizat doi jucători. Primul este Elvir Koljic, care a fost pus pe liber de alb-vișinii, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Cu un salariu de 30.000 de euro pe lună, atacantul bosniac era unul dintre jucătorii de la Rapid cu cele mai mari salarii.

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După Elvir Koljic, pe liber a fost pus și Diogo Mendes. Internaționalul din Capul Verde a sosit în vara lui 2024 la Rapid, dar nu a bifat decât 133 de minute. FANATIK a anunțat în exclusivitate că nici Jakub Hromada nu mai e dorit în Giulești și, cel mai probabil, nu va continua sub comanda lui Daniel Pancu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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