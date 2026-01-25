Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”

Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior despre relația dintre Daniel Pancu și conducerea de la CFR Cluj! Cum funcționează lucrurile în Gruia
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.01.2026 | 18:00
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj
Iuliu Mureșan, toate detaliile despre munca depusă de Daniel Pancu la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik
Numirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal la CFR Cluj a început deja să producă efecte vizibile. Sub comanda sa, echipa din Gruia obține rezultate foarte bune și visează din nou chiar la ocuparea unui loc de play-off la finalul sezonului regulat de SuperLiga.

Iuliu Mureșan a explicat că Daniel Pancu are libertate totală la CFR Cluj

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan a explicat care ar fi principalul argument pentru forma foarte bună în care se află ardelenii în acest început de an. El a vorbit în mod special despre faptul că Pancu are mână liberă atunci când vine vorba despre toate deciziile luate din perspectivă tehnico-tactică.

Președintele de la CFR Cluj a transmis că nici chiar el nu „îndrăznește” să vină cu anumite sugestii din acest punct de vedere, chestiune pe care de altfel o consideră normală la un club de fotbal profesionist.

„Pancone este un antrenor foarte, foarte bun. Asta o spun așa, cu experiența mea de 20 de ani în fotbal. E un antrenor foarte, foarte bun. Ține vestiarul, e jupân, da. E jupân și peste mine, ceea ce e normal.

Nu ne băgăm deloc în treaba lui, ce jucători ia la antrenament, pe cine pune pe foaia de joc. Tot hotărăște și e normal, orice antrenor ar trebui să facă asta, să aibă această posibilitate, chiar obligație, nu doar posibilitate”, a spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA. 

Pentru Daniel Pancu și CFR Cluj urmează poate cel mai important test, meciul cu FCSB

Pentru CFR Cluj urmează meciul de pe Arena Națională cu FCSB, decisiv pentru ambele echipe în mare măsură în lupta pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga. După victoria de pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața celor de la Oțelul Galați, Daniel Pancu a transmis că va începe să vorbească în spațiul public despre acest deziderat doar în cazul unei victorii în fața campioanei României. 

„Avem 3 victorii la rând, moral foarte bun. Noi câștigăm de 3 meciuri și tot nu urcăm, așteptăm să avem și noi o etapă a noastră (n.r. râde). Urmează un derby, FCSB e la două puncte de noi, dacă o să câștigăm, vă promit că o să vorbesc și eu de play-off”, a declarat Daniel Pancu.

Dezvăluiri despre relația dintre Daniel Pancu și conducerea de la CFR Cluj

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
