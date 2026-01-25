Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”

Numirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal la CFR Cluj a început deja să producă efecte vizibile. Sub comanda sa, echipa din Gruia obține rezultate foarte bune și visează din nou chiar la ocuparea unui loc de play-off la finalul sezonului regulat de SuperLiga.
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan a explicat care ar fi principalul argument pentru forma foarte bună în care se află ardelenii în acest început de an. El a vorbit în mod special despre faptul că Pancu are mână liberă atunci când vine vorba despre toate deciziile luate din perspectivă tehnico-tactică.
Președintele de la CFR Cluj a transmis că nici chiar el nu „îndrăznește” să vină cu anumite sugestii din acest punct de vedere, chestiune pe care de altfel o consideră normală la un club de fotbal profesionist.
„Pancone este un antrenor foarte, foarte bun. Asta o spun așa, cu experiența mea de 20 de ani în fotbal. E un antrenor foarte, foarte bun. Ține vestiarul, e jupân, da. E jupân și peste mine, ceea ce e normal.
Nu ne băgăm deloc în treaba lui, ce jucători ia la antrenament, pe cine pune pe foaia de joc. Tot hotărăște și e normal, orice antrenor ar trebui să facă asta, să aibă această posibilitate, chiar obligație, nu doar posibilitate”, a spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.
Pentru CFR Cluj urmează meciul de pe Arena Națională cu FCSB, decisiv pentru ambele echipe în mare măsură în lupta pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga. După victoria de pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața celor de la Oțelul Galați, Daniel Pancu a transmis că va începe să vorbească în spațiul public despre acest deziderat doar în cazul unei victorii în fața campioanei României.
„Avem 3 victorii la rând, moral foarte bun. Noi câștigăm de 3 meciuri și tot nu urcăm, așteptăm să avem și noi o etapă a noastră (n.r. râde). Urmează un derby, FCSB e la două puncte de noi, dacă o să câștigăm, vă promit că o să vorbesc și eu de play-off”, a declarat Daniel Pancu.