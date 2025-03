Daniel Pancu face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Am pățit și eu la fel. Ăsta a fost motivul lui Mircea Lucescu”

Daniel Pancu a vorbit despre neconvocarea lui Louis Munteanu la naționala de seniori a României și a ținut să-l asigure pe căpitanul selecționatei U21 că absența sa nu reprezintă un capăt de drum și că va putea fi chemat pentru acțiunile următoare, invocând o experiență proprie, asemănătoare, care a avut un final fericit, pe vremea când selecționerul U21 activa în cariera de fotbalist.

Daniel Pancu, compasiune pentru Louis Munteanu în cazul neconvocării sale la naționala lui Mircea Lucescu

mai ales în contextul în care „tricolorii” nu au reușit să înscrie în meciul cu Bosnia, deși au avut destul de multe ocazii să o facă.

Atacantul lui CFR Cluj a fost lăsat să meargă la lotul de juniori, sub comanda lui Daniel Pancu, care l-a asigurat că va veni și momentul lui la naționala de seniori. Fostul atacant internațional, cu 9 reușite în tricoul României, a povestit că a întâmpinat aceeași problemă pe vremea când era fotbalist, iar mai apoi a devenit unul dintre liderii „tricolorilor”:

„Nu pot să spun că Louis Munteanu m-a ajutat sau incomodat, este liderul echipei. Dacă asta a fost decizia selecționerului eu nu mă pot opune. Mă ajută foarte mult prezența lui aici, dar echipa mare are întâietate în alegeri. Motivul a fost că Mircea Lucescu voia atacanți cu meciuri la naționala mare.

Eu am trăit acest lucru. Dacă era cineva care să-i poată da un sfat, eu eram acela. Am pățit și eu la fel, după care am devenit unul dintre liderii echipei naționale timp de 4 ani de zile, lucru care sunt convins că i se va întâmpla și lui”, a spus selecționerul U21 despre neconvocarea lui Louis Munteanu la echipa națională de seniori.

Selecționata lui Daniel Pancu, meciuri tari înaintea Campionatului European U21

Daniel Pancu a pregătit două meciuri de pregătire extrem de tari pentru selecționata U21. iar marți, de la ora 19:30, România va juca împotriva Țărilor de Jos, în ultima partidă dinaintea Campionatului European din Slovacia.

„Pancone” trebuie să ia ultimele decizii cu privire la lotul de jucători cu care Micii „tricolori” vor întâlni în faza grupelor Spania, Italia și țara gazdă, Slovacia.