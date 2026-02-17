Daniel Pancu, fără emoţii la faza penalty-ului din minutul 90+5 în Hermannstadt – CFR Cluj: “Doar la henţ mă gândeam”. Ce premoniţie a avut antrenorul: “Dorinel m-a dat afară”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a analizat meciul Hermannstadt – CFR Cluj 0-1, în care au fost acordate două penalty-uri, câte unul pentru fiecare echipă, ambele ratate, de Florescu, respectiv Korenica, și în care în prelungiri a mai fost analizată o posibilă lovitură de la 11 metri pentru sibieni, dar în cele din urmă s-a decis să nu se acorde lovitură de pedeapsă.

Cum a trăit Daniel Pancu finalul meciului Hermannstadt – CFR Cluj 0-1, în care s-a analizat un posibil penalty pentru sibieni

Antrenorul formației din Gruia a apreciat că toate aceste faze au fost la limită. Când a venit vorba despre faza din finalul jocului, fostul atacant a transmis că nu s-a temut decât de posibilitatea unui henț comis de Sinyan în duelul său din propriul careu cu Ciubotaru.

„Am văzut toate fazele, toate cele trei penalty-uri sunt 50-50, a fost la decizia arbitrului. Niciunul nu e nici clar, nici neclar. (n.r. Despre momentul în care s-a analizat la VAR un posibil penalty pentru Hermannstadt în prelungiri) Eu am văzut foarte bine faza, era exact pe diagonală. Într-adevăr îl ia în brațe acolo, dar e duel în careu. Nu putea să dea altfel cu capul decât dacă punea mâinile pe el. Dacă îl dă sau dacă îl lasă e la fel, e 50-50.

Emoții am avut doar să nu fie henț, atât. În rest, ești în careu, cum să nu pui mâinile pe adversar? Păi ce facem? De henț mi-a fost frică, recunosc, dar așa cum a fost faza, cum s-au luat în brațe, nu aveam emoții”, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Pancu a ajuns la 8 victorii consecutive în SuperLiga alături de CFR Cluj

Despre meciul propriu-zis, Pancu a spus că se aștepta ca el să fie chiar și mai dificil. De asemenea, antrenorul și-a prezentat și impresiile referitoare la această serie de senzație:

„Eu credeam, trebuie să crezi tot timpul. Eu cred în mine, am crezut întotdeauna, de când m-am apucat de meseria asta. Nu e foarte mare surpriza. Plus că am acceptat să vin aici pentru că vedeam meciurile și vedeam jucătorii. Gândiți-vă că erau două victorii într-un tur de campionat, acum sunt 10 în 12 etape. Nu era nicio victorie în deplasare, erau 28 de goluri primite. Și în condițiile în care au plecat cei mai buni jucători. Deci lotul e mai slab decât cât am venit eu.

Louis a plecat în urma jocului cu Rapid, când tot eu eram antrenor, și a venit antrenorul din America să-l vadă. Iar Louis a intrat în atenția altor cluburi în urma evoluțiilor de la echipa națională de tineret, unde tot eu eram antrenor. Cu Louis mă potriveam, mă înțelegeam foarte bine.

Mă așteptam să fie și mai greu. Am spus și înainte de joc, o echipă cu jucători aproape de play-off, de mijlocul clasamentului sigur, doar că au lipsă de încredere, când primesc un gol cedează. Au avut penalty-ul. Dacă dădeau gol, nu știu, poate îi întorceam până la final, dar era altă reacție din partea lor”.

Coincidența cu Dorinel Munteanu în prim-plan care i-a dat fiori lui Daniel Pancu înaintea meciului

Nu în ultimul rând, și-a amintit cu această ocazie de episodul în care a fost demis de la Rapid după o înfrângere suferită în fața celor de la Reșița, echipă antrenată la acea vreme de Dorinel Munteanu.

„Era foarte supărat și el, dar să știi că Dorinel e antrenorul care m-a dat afară de la Rapid practic în urma unui meci în care am avut 20 de ocazii într-o repriză, penalty ratat și ei ne-au prins pe un contraatac în a doua repriză. Era la Reșița. Arbitrul care a arbitrat atunci era la VAR acum. Deci ca să vezi, când am văzut înainte toate semnele astea, iarăși am avut o presimțire așa.

Echipa Rapid era la un nivel mare de tot pentru Liga 2 atunci. Adică își doreau multe echipe din Liga 1 să joace cu noi amical în fiecare săptămână, dar nu a intrat mingea în poartă, nu a intrat. Cu Timișoara, cu Turnu Măgurele și cu Reșița și a trebuit să mă dea afară”, a mai spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.