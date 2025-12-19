Daniel Pancu, fără milă pentru „dezertorii” de la CFR Cluj după victoria de la Botoșani: „Din ianuarie mă bazez doar pe jucătorii de caracter!”

ADVERTISEMENT

Formația din Gruia a avut parte de un meci extrem de , iar singurul gol al partidei a venit în minutul 5, din partea lui Adrian Păun.

Daniel Pancu vrea curățenie în lotul lui CFR Cluj

Deplasarea de la Botoșani a fost una complicată pentru Daniel Pancu și pentru că unii jucători s-ar fi dat loviți și nu ar fi dorit să joace. Antrenorul a anunțat că-și dorește ca împreună cu conducerea să facă o curățenie și i-a felicitat pe fotbaliștii care au jucat în duelul cu Botoșani.

„Daniel Pancu spune că Sunt fericit pentru jucători în primul rând. E o victorie a caracterului, a suferinței, a celor care și-au dorit să joace în această ultima etapă. Sunt niște eroi din punctul meu de vedere. Am jucat cu un mijlocaș pe postul de atacant. Din ianuarie direcția o să fie către jucătorii care au caracter. Ne așteaptă 9 jocuri, plus, din punctul meu de vedere alte 9.

Vor fi meciuri dificile. În momentele astea, chiar dacă adversarul te domină de o manieră clară, Dumnezeu te ajută. Mare lucru nu am schimbat de când am venit, doar că am umblat poate puțin la organizarea asta defensivă pentru că s-au primit multe goluri, atipic pentru CFR Cluj. Am mai spus-o, lotul CFR-ului e de primele 6. S-au întâmplat niște lucruri, am aflat pe parcurs ce s-a mai întâmplat, important e că împreună cu conducerea, pentru că am nevoie și de ajutorul lor, să aerisim puțin vestiarul. Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine”, a spus Daniel Pancu.

Ce spune Pancu despre transferuri

Daniel Pancu spune că a vorbit cu șefii clubului cu privire la întăririle pe care le vrea și le-a comunicat acestora ce tip de jucători își dorește. De asemenea, antrenorul a remarcat, amar, că a făcut un număr de puncte egal cu cel care era când a preluat echipa.

„Conducerea știe ce profil de jucători vreau, cum trebuie să arate un portar, un mijlocaș, un atacant și așa mai departe. Noi am făcut 13 de când am venit eu, același număr de puncte care era făcut când am venit eu. E un campionat echilibrat, se poate întâmpla absolut orice, dar într-un maraton din ăsta în mod normal echipele care au valoare sunt acolo, în play-off.”, a mai declarat Daniel Pancu.

CFR Cluj se apropie de play-off

Lupta pentru play-off în acest sezon este la fel de strânsă precum cea care este pentru primul loc. se înscrie și ea cu șanse la poziția a 6-a după victoria obținută cu FC Botoșani, mai ales că diferența este acum de doar 4 puncte. De menționat că celelalte echipe trebuie să-și joace meciurile din runda cu numărul 21.

În această bătălie mai sunt multe formații, care speră să prindă un loc între primele 6. FCSB, Oțelul Galați, U Cluj, UTA Arad și Farul Constanța, alături de CFR Cluj, se luptă pentru a juca în play-off.