Daniel Pancu, fashion din nou! Cât a costat ținuta antrenorului de la meciul Rapid – FC Argeș 3-1

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„Pancu fashionista” nu este un mit, pentru că antrenorul Rapidului și-a obișnuit deja fanii cu ținutele sale uneori elegante, alteori excentrice, dar niciodată la fel. De altfel, Basarab Panduru remarca acest lucru și îl sfătuia pe Pancu să se îmbrace „ca omul normal” în trening și tricou. Măcar la meciuri.

Pancu a impresionat din nou prin ținuta sa Adidas. Cât au costat hainele de pe antrenorul Rapidului

La cum te mişti tu, nu poţi să ai pantalonii ăştia. Ăştia nu sunt pantaloni de mişcat. Trebuie să stai ţeapăn, nu mai ai treabă, te împiedici în ei dacă vrei să fugi. Oameni buni, când aveţi de muncit, trening, frumos.

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, te baţi la campionat, nu trebuie să te agiţi atât de mult, ţi-ai pus costumul. Dar când ţi-ai pus costumul, gata, nu-l mai dai jos. Vrei să te duci după unul şi te împiedici, nu e de fotbal, e modă”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Acum, la câteva zile după ce impresiona cu ținuta sa de la lansarea cafenelei pe care o deține familia Șucu, Daniel Pancu a dat hainele de fiță pe un outfit exclusiv Adidas. Desigur, la fel de elegant, dar mult mai „modest” dacă ne gândim că în urmă cu câteva zile purta o jachetă Loro Piana care costă mii de euro.

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Daniel Pancu a ales haine Adidas pentru partida cu FC Argeș și s-a făcut rapid remarcat

Așadar, pentru partida cu FC Argeș Daniel Pancu a optat la un tricou special Adidas, la pantaloni eleganți și clasicii „teniși”, tot marca Adidas. Cât a costat întregul outfit al lui Pancu? Pantalonii pot fi găsiți online pentru aproximativ 600 de lei, în timp ce pantofii sport VL Court Base costă aproximativ 300 de lei.

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Cât despre tricou, Daniel Pancu a îmbrăcat un „tricou de fotbal cu model torsadat” care costă 375 de lei. Așadar, la un calcul sumar, Daniel Pancu s-a îmbrăcat din cap până în picioare în Adidas, „investiția” fiind de aproximativ 250 de euro.