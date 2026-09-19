Sport

Daniel Pancu, fashion din nou! Cât a costat ținuta antrenorului de la meciul Rapid – FC Argeș 3-1

Daniel Pancu este renumit pentru ținutele sale elegante și nu numai, antrenorul Rapidului reușind mereu să iasă în evidență în timpul meciurilor din campionat.
Flaviu Popa
19.09.2026 | 08:00
Daniel Pancu fashion din nou Cat a costat tinuta antrenorului de la meciul Rapid FC Arges 31
SPECIAL FANATIK
Daniel Pancu și hainele sale din meciul cu Argeș Foto: Renato Anghelescu, Fanatik
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„Pancu fashionista” nu este un mit, pentru că antrenorul Rapidului și-a obișnuit deja fanii cu ținutele sale uneori elegante, alteori excentrice, dar niciodată la fel. De altfel, Basarab Panduru remarca acest lucru și îl sfătuia pe Pancu să se îmbrace „ca omul normal” în trening și tricou. Măcar la meciuri.

Pancu a impresionat din nou prin ținuta sa Adidas. Cât au costat hainele de pe antrenorul Rapidului

„Mie aşa îmi place mai mult de el. Aşa, sportiv. La cum te mişti tu, nu poţi să ai pantalonii ăştia. Ăştia nu sunt pantaloni de mişcat. Trebuie să stai ţeapăn, nu mai ai treabă, te împiedici în ei dacă vrei să fugi. Oameni buni, când aveţi de muncit, trening, frumos.

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Când ajungi la un nivel când începi să câştigi, te baţi la campionat, nu trebuie să te agiţi atât de mult, ţi-ai pus costumul. Dar când ţi-ai pus costumul, gata, nu-l mai dai jos. Vrei să te duci după unul şi te împiedici, nu e de fotbal, e modă”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Acum, la câteva zile după ce impresiona cu ținuta sa de la lansarea cafenelei pe care o deține familia Șucu, Daniel Pancu a dat hainele de fiță pe un outfit exclusiv Adidas. Desigur, la fel de elegant, dar mult mai „modest” dacă ne gândim că în urmă cu câteva zile purta o jachetă Loro Piana care costă mii de euro.

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Daniel Pancu a ales haine Adidas pentru partida cu FC Argeș și s-a făcut rapid remarcat

Așadar, pentru partida cu FC Argeș Daniel Pancu a optat la un tricou special Adidas, la pantaloni eleganți și clasicii „teniși”, tot marca Adidas. Cât a costat întregul outfit al lui Pancu? Pantalonii pot fi găsiți online pentru aproximativ 600 de lei, în timp ce pantofii sport VL Court Base costă aproximativ 300 de lei.

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Cât despre tricou, Daniel Pancu a îmbrăcat un „tricou de fotbal cu model torsadat” care costă 375 de lei. Așadar, la un calcul sumar, Daniel Pancu s-a îmbrăcat din cap până în picioare în Adidas, „investiția” fiind de aproximativ 250 de euro.

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Pantalonii purtați de Daniel Pancu cu FC Argeș
Pantalonii purtați de Daniel Pancu cu FC Argeș
Tricoul purtat de Daniel Pancu cu FC Argeș
Tricoul purtat de Daniel Pancu cu FC Argeș
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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