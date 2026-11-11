Sport

Daniel Pancu, gest părintesc față de Andrei Șucu după disputa cu mama sa. Momentul emoționant de la inaugurarea bazei Rapidului. Video

Cristian Măciucă, Emanuel Roșu
11.11.2026 | 12:28
Daniel Pancu gest parintesc fata de Andrei Sucu dupa disputa cu mama sa Momentul emotionant de la inaugurarea bazei Rapidului Video
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu, gest părintesc față de Andrei Șucu după disputa cu mama sa. Momentul emoționant de la la inaugurarea bazei Rapidului. FOTO: Fanatik
La nici două săptămâni de la disputa izbucnită după Rapid - Csikszereda 2-0, Daniel Pancu și Andrei Șucu au fost protagoniștii unui moment emoționant
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Miercuri, 11 noiembrie, Rapid a inaugurat o nouă bază de pregătire, în Ștefăneștii de Jos, o investiție de 6,5 milioane de euro marca Dan Șucu. Pe lângă prezentarea facilităților moderne de care vor beneficia jucătorii lui Daniel Pancu, FANATIK a surprins un moment care spune multe despre relația dintre antrenorul principal și fiul patronului.

Gestul părintesc al lui Daniel Pancu față de Andrei Șucu

După cu victoria cu 2-0 în fața celor de la Csikszereda, Daniel Pancu și Andrei Șucu au fost în centrul unei controverse care a agitat apele în Giulești și a provocat inclusiv reacția publică a Dianei Șucu, soția patronului, și a altor persoane importante din anturajul Rapidului. 

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Evenimentul de inaugurare a noii baze a Rapidului din Ștefăneștii de Jos a fost deschis presei, iar FANATIK a surprins un moment deosebit. În timp ce fotbaliștii Rapidului se aflau în sala de forță a complexului, Andrei Șucu efectua exerciții de stretching.

La un moment dat, antrenorul principal s-a apropiat din spatele fotbalistului în vârstă de doar 17 ani și l-a mângâiat părintește pe creștet.

Imaginile sunt cu atât mai interesante cu cât vin la scurt timp după episodul tensionat de la finalul lui octombrie, când Pancu l-a criticat pe fiul cel mic al lui Dan Șucu pentru evoluția dezamăgitoare din Rapid – Csikszereda 2-0. Momentul petrecut la baza de pregătire a Rapidului din Ștefăneștii de Jos sugerează astfel că relația dintre Daniel Pancu și Andrei Șucu nu a avut de suferit în urma controverselor din spațiul public.

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Daniel Pancu a recunoscut că a greșit față de Andrei Șucu

După criticile lui Daniel Pancu de la finalul meciului cu Csikszereda și replica din social media a Dianei Șucu, pe 6 noiembrie, la conferința de dinaintea meciului cu Farul, antrenorul a revenit asupra subiectului.

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„Pancone” a explicat atunci că a discuat cu Andrei Șucu și că nu există nicio problemă între ei. În plus, tehnicianul în vârstă de 49 de ani a recunoscut că ar fi putut gestiona altfel momentul, ținând cont de vârsta fotbalistului. „Singura mea greșeală a fost că nu l-am considerat copil. Am discutat și aseară cu el. Încă nu realizez că nu are nici 18 ani. Eu îi tratez pe toți egal. Indiferent de vârstă, de experiență. Ești fotbalist la Rapid, te consider fotbalist la Rapid. Nimic mai mult. Poate puteam fi puțin mai sensibil”, a fost mesajul lui Pancu.

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Pancu și Andrei Șucu

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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