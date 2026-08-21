Sport

Daniel Pancu – Giovanni Becali, discuție cu cărțile pe față după ce antrenorul a fost suspendat două etape. „Așa încep războaiele”

Giovanni Becali a dezvăluit ce dialog a avut cu Daniel Pancu după eliminarea din derby-ul cu Dinamo. Impresarul i-a transmis tehnicianului să se liniştească pentru că "aşa încep războaiele".
Marian Popovici
21.08.2026 | 16:50
Daniel Pancu Giovanni Becali discutie cu cartile pe fata dupa ce antrenorul a fost suspendat doua etape Asa incep razboaiele
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu - Giovanni Becali, discuție cu cărțile pe față după ce antrenorul a fost suspendat două etape. „Așa încep războaiele”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a fost suspendat pentru două etape după cartonaşul roşu încasat în derby-ul Rapid – Dinamo 0-1. Antrenorul giuleştenilor nu va sta pe bancă în meciurile cu Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova.

Daniel Pancu – Giovanni Becali, dialog după cartonaşul roşu din derby: „Aşa încep războaiele”

Giovanni Becali a avut un dialog cu Daniel Pancu pe marginea ieşirii din derby-ul Rapid – Dinamo 0-1. Impresarul i-a transmis antrenorului că aceste mici detalii contează foarte mult, iar de la un astfel de gest se poate declanşa iureşul în Giuleşti:

ADVERTISEMENT

„S-a enervat Pancu, că a fost un jucător de la Dinamo care s-a accidentat, a reintrat în teren. I-am spus, a recunoscut, asta e. Gândeşte-te că două meciuri fără el pe bancă… Doamne fereşte de încă o remiză, apoi înfrângere. Publicul începe să se schimbe. 

El nu înţelege că toate războaiele au început de la o mică ciocnire. Primul Război Mondial a început după un asasinat la Sarajevo. De ce? De la o astfel de chestie, poţi să mergi pe tobogan”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT
Circa 1.000 de drone cu inteligență artificială urmau să atace aeroporturile din Moscova,...
Digi24.ro
Circa 1.000 de drone cu inteligență artificială urmau să atace aeroporturile din Moscova, fără control uman

Giovanni Becali, despre mandatul lui Pancu la Rapid: „Norocul vine când eşti călare”

Celebrul impresar a spus că un antrenor şi o echipă are nevoie şi de baftă şi a făcut paralela cu jocurile de noroc pe care le frecventa. Giovanni Becali spune că Pancu a avut parte de un strop de şansă şi când antrena CFR Cluj:

ADVERTISEMENT
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu...
Digisport.ro
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”

„Eu am jucat jocuri de noroc. Dacă n-am profitat să plusez la o mână, de frică, pentru că mă gândesc că nu îmi dă cartea de care am nevoie şi vine acea carte, te gândeşti că la următoarele mâini nu mai ai curaj, optimism, siguranţa aia.

ADVERTISEMENT

Uită-te la Craiova, tot încep de la 0-1, 0-1, când egalezi nu mergi peste ei? Sunt momente de care se leagă viitorul. Pancu a făcut treabă la Cluj, a apropiat jucătorii, dar a avut şi noroc la câteva meciuri. Norocul vine când eşti călare. 

Lumea spune că era altceva dacă era pe bancă. Şi are dreptate. I-am explicat aceste lucruri lui Pancu. Trebuie să îşi vadă de treabă, să fie liniştit. Dacă n-ai capul limpede e greu”, a spus Pancu.

ADVERTISEMENT
  • 49 de ani are Daniel Pancu
  • 2 etape de suspendare a primit Daniel Pancu
Cum a reacționat Gigi Becali când a auzit că Tavi Popescu și-a luat...
Fanatik
Cum a reacționat Gigi Becali când a auzit că Tavi Popescu și-a luat mașină de 175.000 de euro. Exclusiv
Premier League se vede exclusiv pe VOYO! Din 21 august, Arsenal – Coventry...
Fanatik
Premier League se vede exclusiv pe VOYO! Din 21 august, Arsenal – Coventry deschide spectacolul din Anglia
Decizie istorică în lumea sportului. 9.250.000 de dolari trebuie să primească un baschetbalist...
Fanatik
Decizie istorică în lumea sportului. 9.250.000 de dolari trebuie să primească un baschetbalist pentru o știre falsă
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Clipe grele pentru Florin Prunea! 'Mi-a ars tot apartamentul!'
iamsport.ro
Clipe grele pentru Florin Prunea! 'Mi-a ars tot apartamentul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!