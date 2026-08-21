Daniel Pancu – Giovanni Becali, discuție cu cărțile pe față după ce antrenorul a fost suspendat două etape. „Așa încep războaiele”

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după cartonaşul roşu încasat în derby-ul Rapid – Dinamo 0-1. Antrenorul giuleştenilor nu va sta pe bancă în meciurile cu Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova.

Daniel Pancu – Giovanni Becali, dialog după cartonaşul roşu din derby: „Aşa încep războaiele”

Giovanni Becali a avut un dialog cu . Impresarul i-a transmis antrenorului că aceste mici detalii contează foarte mult, iar de la un astfel de gest se poate declanşa iureşul în Giuleşti:

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„S-a enervat Pancu, că a fost un jucător de la Dinamo care s-a accidentat, a reintrat în teren. I-am spus, a recunoscut, asta e. Gândeşte-te că două meciuri fără el pe bancă… Doamne fereşte de încă o remiză, apoi înfrângere. Publicul începe să se schimbe.

El nu înţelege că toate războaiele au început de la o mică ciocnire. Primul Război Mondial a început după un asasinat la Sarajevo. De ce? De la o astfel de chestie, poţi să mergi pe tobogan”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

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Giovanni Becali, despre mandatul lui Pancu la Rapid: „Norocul vine când eşti călare”

Celebrul impresar a spus că un antrenor şi o echipă are nevoie şi de baftă şi a făcut paralela cu jocurile de noroc pe care le frecventa. Giovanni Becali spune că Pancu a avut parte de un strop de şansă şi când antrena CFR Cluj:

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„Eu am jucat jocuri de noroc. Dacă n-am profitat să plusez la o mână, de frică, pentru că mă gândesc că nu îmi dă cartea de care am nevoie şi vine acea carte, te gândeşti că la următoarele mâini nu mai ai curaj, optimism, siguranţa aia.

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Uită-te la Craiova, tot încep de la 0-1, 0-1, când egalezi nu mergi peste ei? Sunt momente de care se leagă viitorul. Pancu a făcut treabă la Cluj, a apropiat jucătorii, dar a avut şi noroc la câteva meciuri. Norocul vine când eşti călare.

Lumea spune că era altceva dacă era pe bancă. Şi are dreptate. I-am explicat aceste lucruri lui Pancu. Trebuie să îşi vadă de treabă, să fie liniştit. Dacă n-ai capul limpede e greu”, a spus Pancu.

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