Daniel Pancu îi decide soarta lui „Xavi” de la Rapid: „Prelungește sau pleacă”

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Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a dezvăluit că giuleștenii sunt în discuții cu doi jucători importanți din lot, care ar putea să-și prelungească înțelegerile: portarul Marian Aioani și fundașul Alex Pașcanu. De asemenea, oficialul Rapidului a vorbit și despre situația lui Luka Gojkovic, fotbalist care ar putea reveni în curând pe gazon după o lungă absență.

Rapid, în negocieri cu Pașcanu și Aioani. Daniel Pancu răspunde de situația lui Luka Gojkovic

Rapid se află în negocieri cu Marian Aioani și Alex Pașcanu, fotbaliști ale căror contracte expiră la finalul acestui sezon. În aceeași situație se află și Luka Gojkovic, supranumit „Xavi al Serbiei”, care a suferit o ruptură de ligamente în februarie, când evolua sub formă de împrumut la UTA. „Cu Aioani suntem în negocieri să-i prelungim contractul. El își dorește să rămână la noi, nu e problemă.

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Mulți au opțiuni de prelungire. Și cu Pașcanu suntem în negocieri. La Gojkovic va fi decizia lui Daniel Pancu, după ce-l va vedea. A început să se antreneze cu echipa. Va dura până-și va intra în ritm. Dacă Daniel Pancu va decide că poate să-l ajute, atunci vom intra în negocieri. Trebuie să vorbești cu impresarii lor, au anumite cereri”, a declarat președintele Rapidului, , la .

Marian Aioani va reveni pe gazon după pauza internațională

Titular în poarta Rapidului, Marian Aioani s-a accidentat în meciul cu Poli Timișoara din Cupa României Betano, disputat pe 3 septembrie. Portarul a ratat apoi jocurile cu Oțelul și FC Voluntari, iar la meciul cu FC Argeș a rămas pe bancă. l-a titularizat pentru amicalul cu Genoa, câștigat de Rapid cu 2-0, iar goalkeeper-ul are șanse de a evolua ca titular în meciul contra lui U Cluj din SuperLiga, care va avea loc luni, 12 octombrie.

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Antrenorul Rapidului a confirmat după amicalul cu Genoa că Aioani este în continuare prima variantă pentru poarta giuleștenilor. „Marian Aioani e portarul numărul 1, Bogdan Ungureanu e al doilea, are viitorul în față. Sigur, Aioani e mai valoros, are experiența, dar Bogdan Ungureanu vine tare din spate”, afirma Daniel Pancu pentru sursa menționată.