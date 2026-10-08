Sport

Daniel Pancu îi decide soarta lui „Xavi” de la Rapid: „Prelungește sau pleacă”

Victor Angelescu a anunțat că Rapid se află în negocieri cu mai mulți fotbaliști. Președintele giuleștenilor a vorbit și despre situația unui jucător care nu a mai evoluat de 8 luni.
Bogdan Mariș
08.10.2026 | 11:30
Daniel Pancu ii decide soarta lui Xavi de la Rapid Prelungeste sau pleaca
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu (42 de ani) a dat ultimele detalii despre situația contractuală a jucătorilor de la Rapid. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a dezvăluit că giuleștenii sunt în discuții cu doi jucători importanți din lot, care ar putea să-și prelungească înțelegerile: portarul Marian Aioani și fundașul Alex Pașcanu. De asemenea, oficialul Rapidului a vorbit și despre situația lui Luka Gojkovic, fotbalist care ar putea reveni în curând pe gazon după o lungă absență.

Rapid, în negocieri cu Pașcanu și Aioani. Daniel Pancu răspunde de situația lui Luka Gojkovic

Rapid se află în negocieri cu Marian Aioani și Alex Pașcanu, fotbaliști ale căror contracte expiră la finalul acestui sezon. În aceeași situație se află și Luka Gojkovic, supranumit „Xavi al Serbiei”, care a suferit o ruptură de ligamente în februarie, când evolua sub formă de împrumut la UTA. „Cu Aioani suntem în negocieri să-i prelungim contractul. El își dorește să rămână la noi, nu e problemă.

ADVERTISEMENT

Mulți au opțiuni de prelungire. Și cu Pașcanu suntem în negocieri. La Gojkovic va fi decizia lui Daniel Pancu, după ce-l va vedea. A început să se antreneze cu echipa. Va dura până-și va intra în ritm. Dacă Daniel Pancu va decide că poate să-l ajute, atunci vom intra în negocieri. Trebuie să vorbești cu impresarii lor, au anumite cereri”, a declarat președintele Rapidului, Victor Angelescu, la Digi Sport.

Marian Aioani va reveni pe gazon după pauza internațională

Titular în poarta Rapidului, Marian Aioani s-a accidentat în meciul cu Poli Timișoara din Cupa României Betano, disputat pe 3 septembrie. Portarul a ratat apoi jocurile cu Oțelul și FC Voluntari, iar la meciul cu FC Argeș a rămas pe bancă. Daniel Pancu l-a titularizat pentru amicalul cu Genoa, câștigat de Rapid cu 2-0, iar goalkeeper-ul are șanse de a evolua ca titular în meciul contra lui U Cluj din SuperLiga, care va avea loc luni, 12 octombrie.

ADVERTISEMENT
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi...
Digi24.ro
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei

Antrenorul Rapidului a confirmat după amicalul cu Genoa că Aioani este în continuare prima variantă pentru poarta giuleștenilor. „Marian Aioani e portarul numărul 1, Bogdan Ungureanu e al doilea, are viitorul în față. Sigur, Aioani e mai valoros, are experiența, dar Bogdan Ungureanu vine tare din spate”, afirma Daniel Pancu pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT
Inevitabil: Federația de Fotbal din Portugalia l-a suspendat deja pe Cristiano Ronaldo!
Digisport.ro
Inevitabil: Federația de Fotbal din Portugalia l-a suspendat deja pe Cristiano Ronaldo!
Poli a renăscut, însă microbistul Dan Negru vede o altă realitate: „Timișoara a...
Fanatik
Poli a renăscut, însă microbistul Dan Negru vede o altă realitate: „Timișoara a pierdut mult”
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis...
Fanatik
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
Au sosit la Craiova! Filipe Coelho, vești excelente înainte de reluarea SuperLigii
Fanatik
Au sosit la Craiova! Filipe Coelho, vești excelente înainte de reluarea SuperLigii
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Uluitor! După umilința României, selecționerul a fost surprins la un pahar cu Nicu...
iamsport.ro
Uluitor! După umilința României, selecționerul a fost surprins la un pahar cu Nicu Gheară
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!