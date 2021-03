Daniel Pancu îi laudă pe Dennis Man și Valentin Mihăilă. De cât timp va avea nevoie la Parma „perla” lui Gigi Becali

Daniel Pancu este încântat de Valentin Mihăila și Dennis Man, dar despre ultimul consideră că mai are nevoie de timp pentru a se adapta la Parma.

Daniel Pancu a analizat evoluțiile lui Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma, iar fostul internațional român e sigur că milocașul ofensiv de 22 de ani se va adapta pe „Ennio Tardini”, dar e nevoie ca italienii să aibă răbdare cu el.

Rapidistul e însă convins că Man mai are nevoie de cel puțin șase luni pentru a se adapta în Serie A, însă este contracronomentru datorită situației critice din clasament a „cruciaților”.

Daniel Pancu dă verdictul: „Eu cred că Dennis Man are nevoie de șase luni ca să se adapteze”

Daniel Pancu consideră că Dennis Man mai are nevoie de cel puțin șase luni ca să se adapteze în noua postură de jucător de Serie A. Pancone știe foarte bine ce înseamnă campionatul italian, mai ales că a evoluat acolo în sezonul 1999-2000 pentru Cesena, după ce a venit de la Rapid: „E un mare talent, dar are nevoie de timp în Italia e altceva, altă cultură tactică, altă pregătire fizică, alt regim de viață. Eu cred că are nevoie de șase luni ca să se adapteze”, a spus rapidistul la DigiSport.

Fostul internațional român știe și unde Man trebuie să își mai îmbunătățească jocul, mai ales că joacă într-un campionat total diferit față de cel al României din multe puncte de vedere și nu mai are statutul de vedetă: „Trebuie să fie atent la mingile pierdute, la mingile care trebuie recuperate, la momentul de posesie”.

Pancu e de părere că cel mai scump transfer din Serie A în această iarnă poate decide jocurile, dar pentru moment se află într-o perioadă de tranziție: „Poate influenţa jocul foarte mult. A încasat niște lovituri, de fapt una de la Bastoni, dar se întâmplă, e normal, Man este într-o perioadă de adaptare”, a mai explicat fostul fotbalist.

Pancu îl avertizează pe Dennis Man: „Trebuie să înțelegi în ce campionat puternic joci de la prima atingere a mingii!”

Daniel Pancu îl avertizează pe Dennis Man și îi deschide ochii tânărului de fotbalist care abia acum înțelege ce înseamnă fotbalul mare: „Aici, în Italia, trebuie să înțelegi în ce campionat puternic joci de la prima atingere a mingii. Man este un jucător foarte bun, tehnic cu mingea la picior, dar poate progresa”, încheie Pancu într-o notă optimistă.

Fostul jucătorul al Cesenei și-a adus aminte cât de greu i-a fost după transferul la Cesena și recunoaște că a avut la rândul său exact aceleași probleme: „Eu am ajuns în Italia de la echipa care era campioană, Rapid, fusesem antrenat de Mircea Lucescu și tot am avut probleme. A fost o situație care m-a ajutat fantastic pe viitor, dar mi-a fost greu. Antrenamentele se făceau de parcă erau meciuri. Aici, în România ți se dă șansă peste șansă, acolo nu te așteaptă nimeni”.

Antrenorul lui AC Parma, Roberto D’Aversa, i-a explicat și el lui Dennis Man ceea ce mijlocașul ofensiv trebuie să îmbunătățească pentru a face diferența pe teren: „Trebuie să mai învețe și jocul fără minge, să înțeleagă interpretarea tactică. El are și calități fizice, este rezistent.Își va da seama cu timpul că pentru a deveni un jucător complet trebuie să mai lucreze la anumite capitole. Avem nevoie de el, avem nevoie de orice jucător care ne poate ajuta să dăm mai multe goluri”.

